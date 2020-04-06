正論：禁聚令形同虛設　廢港府縱容播毒

世不患無法，而患無必行之法。「社交戒嚴令」實施逾一星期，港府「補漏」暫停酒吧營業十四日的措施亦已推出數日，但禁令形同虛設，不但有立法會議員公然違反禁令，當局的檢控更低至「零」，帶頭自廢武功。目前新冠肺炎確診人數已接近九百，很快就會破千，港府有法不依，執法不嚴，專家怒斥「不見棺材不流眼淚」恐將一語成讖。

立法會議員陳淑莊被踢爆於本月二日深夜，帶領約四十人到深水埗一間酒吧飲酒夜蒲，不僅違反不得多於四人聚集的禁聚令，涉事酒吧亦沒有遵守座位減半及為顧客量體溫等規定；而陳淑莊身為立法會議員，本身又是大律師，知法犯法更是罪加一等。違反禁令亦會造成播毒風險，令前線醫護人員的努力付諸東流，自私自利，莫此為甚。

事件引發輿論嘩然，惟陳淑莊仍然死撐，辯稱當晚與酒吧業界開會商討翌日生效的暫停酒吧營業措施，更自賜免死金牌，聲稱「以立法會議員身份出席公務會議」可獲豁免，將目無法紀、「死雞撐飯蓋」發揮到極致。結果不旋踵即遭港府駁斥，明言議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集均不獲豁免，狠狠摑了陳淑莊一巴掌。

但別看港府說得義正詞嚴，其實不過做做樣子而已，陳淑莊固然一直逍遙法外，市面食肆即使違反規管亦沒有遭檢控。截至昨日，各部門合共巡查餐飲業務處所逾二萬二千次，勸喻逾一千五百次，但沒有一宗檢控；至於限制四人以上在公眾地方聚集的巡查亦超過九千次，勸喻過千次，一樣未有發出任何定額罰款告票及作出檢控。這就難怪，上至滿口仁義道德的反對派政客，下至一般販夫走卒，都當禁聚令為耳邊風。

禁而不止，則刑罰侮。難為廢官自詡防疫措施「應變迅速」，事實恰好相反，推出措施「擠牙膏」之餘更錯漏百出，修修補補，現在還有法不依，放任自流，專家直指本港疫情不樂觀，廢官無能塞責顯然是最大原因。

事實擺在眼前，港府以為靠市民自律就能萬事大吉，以為推出一堆禁令就當盡了抗疫責任，證明只是自欺欺人，一廂情願。連日來，不僅有返港留學生違反家居隔離令四出播毒，又有玩樂大過天的港人堅持外遊染疫而歸，更有商戶為了做生意不理禁令枱貼枱、人逼人。昨日深水埗黃金商場人山人海，市民根本沒有聽勸喻留在家中抗疫，一旦有人是隱形帶菌者，後果不堪設想。香港正值危急存亡之秋，偏偏廢官執法一味效婦人之仁，一味半桶水，到底要有多少人命犧牲，他們才會知衰？

屋漏偏逢連夜雨。博愛醫院一名留院老翁確診新冠肺炎，疑為首宗院內感染，再次敲響防疫失控的警鐘。專家一再提醒港府必須果斷砍斷傳播鏈，第四權不斷督促港府防疫必須從嚴，奈何言者諄諄，聽者藐藐。連陳淑莊違反禁令證據確鑿也不敢採取檢控，還談何有效防疫？還談何市民自律？