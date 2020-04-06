世界視線：美國攔途劫口罩　懶理盟友死與活

包括口罩、呼吸機在內的醫療物資成為搶手貨，不僅美國自己在國內瘋搶，更把手伸向國外。德國媒體報道，首都柏林警方早前向3M訂購了二十萬個中國製口罩，但運至泰國曼谷途中卻臨時被轉運至美國，柏林州政府狠批美方此舉儼如「現代海盜」。

儘管3M否認德國的指控，強調並沒有收到柏林警方訂購中國製口罩的訂單，沒有證據顯示有口罩被沒收，白宮亦未對此事作回應，然而美國人類似的「攔途截劫」行為，卻傳得滿世界都是。法國首都巴黎一名地方官員日前表示，一名身份不明的美國人，早前以大量現金買走原本由中國運往當地的口罩；另一名法國地方官員亦透露，正當運載口罩在中國機場停機坪上，準備起飛之際，有美國人從半路殺出，以三至四倍的高價買走物資。

空穴來風，未必無因。美國內部哄搶醫療物資的亂象舉世震驚，用紐約州州長科莫的話形容，全美五十個州恍如進入拍賣網站，各州鬥出高價競拍呼吸機，連原本負責採購和分配的聯邦應急管理局（FEMA）亦參與競拍過程，結果呼吸機的價錢被炒高一倍多。在此情況下，各州將目光投向中國製呼吸機，由於訂單太多，以致廠方未能及時滿足買家需求，要延遲付運。

一方面是將戰略物資盡收囊中，另一方面是盡全力阻止「肥水」流向別人田。特朗普引用《國防生產法》，禁止任何人出口供應緊張的健康和醫療用品，包括口罩、手套等其他防護裝備，除了意大利和西班牙等個別重災區獲得豁免，包括加拿大以及其他歐洲國家，均在禁令範圍內。

大難臨頭，即使親如夫妻也要各自打算，更何況各個不同的主權國家？特朗普上台後一直高舉「美國人優先」的大旗，對「盟友」的利益本來就沒有怎麼放在心上，「敲詐」對方收取更高額軍事「保護費」、威脅向對方產品徵收高額關稅以減少本國貿易赤字等，不一而足。相對中國在疫情初步受控後積極援助歐洲多國，美國霸權自保猶恐力有不及，兩者間實力的此長彼消，顯而易見。