中國要防美，因為美國是全球新冠肺炎疫情失控的中心，它守衞不了國內的疫情，不少人便會逃離美國避難，播毒於天下。而即使其他國家成功防治疫病，若美國仍未可控，也必然存在向外輸出疫症的威脅。中國要防美國輸出疫症，不但直接輸出，也會間接輸出，從第三國輾轉而來。中國要防，一是堅守國門，不讓輸入，或許便要封鎖來自美國的人流。二是防在國門之外，與其他國家協助美國防治疫症。當這個全球疫情失控中心轉為可控，便不會輸出疫症，利己利人。

中國還要防美，因為受新冠肺炎疫情打擊，美國經濟受到重挫，大面積的人民失業（可能比上世紀三十年代大蕭條更嚴重），經濟衰退，金融出現危機。作為全球金融最大國、最大的進口市場，衰退的美國會禍延全球，一是進口減少，貿易保護主義猖獗，破壞全球的自由貿易體制；二是金融危機轉嫁世界，美元的貨幣政策攻擊別國，搗亂國際金融秩序。兩者名為守衞美國經濟，實則會變成對外攻擊，掠奪外國資源，利己害人，回復美國立國以來直至第二次世界大戰替代英國霸權的傳統。

中國更要防美，因為美國以本國法律凌駕國際法，以美國的司法決定制裁全球。美國窮必惡，惡是用各種無中生有的理由，由政府支持，向各國強索賠償，最主要的對象是中國，因為有中興、華為等先例，因為美國的議員、政客早已揚言，因為他們誣衊新冠肺炎為「中國病毒」，把所有的疫病損失歸咎於中國。

中國最要防美。今年是庚子年，歷史上的國恥不能忘，美國在危機中大有可能藉戰爭來轉移視線，刺激經濟，討好資本家。

不防美，怎可保證中國的復興呢？防美，不是要與美國開戰。中國不是美國，是社會主義，不是美國的帝國主義。防美是自衞，是守衞國土人民的利益。防美不是抄襲美國宣傳的一套，不用資本剝削的方法剝削國民、剝削列國，不是蘇聯當年被美國欺騙的軍備競爭。防美，是走自己的路，堅持社會主義的包容、可持續與和平文明理性，是習近平提出的人類命運共同體，防美制美便是壓抑美國在世界上的霸權欺凌、剝削破壞。用維護國際和平和公義來防美制美，與世界所有追求和平發展的國家攜手合作。

因此，防美不但守在國門，還要走出國門，不但以攻為守，更重要的是中國走的不是自私自利的重商主義，或狹窄保守的民族主義，而是胸懷世界，貫徹中國歷史傳統的齊家治國平天下。平天下的動亂與不公，中國要拿出創見與智慧。