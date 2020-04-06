香港《基本法》問世三十年、實施二十二年，最具爭議和風波不斷的是二十三條立法問題。對此有四種態度，一是反對派壓根兒就反對立法、阻撓立法。二是建制派、愛國愛港陣營支持立法，希望盡快立法。三是香江府衙不想立法，千方百計拖住立法。四是中央政府顧慮重重，前十幾年或甩手不理，或一遇反對就「縮沙」，最近幾年雖知問題嚴重，聲稱是香港面臨的緊迫任務，但還是說說罷了，未有責令香江府衙定出「時間表」、「路線圖」，自己也無相關行動。

反對派堅決反對、阻撓、破壞二十三條立法目的何在，眾所周知，不必論。朝廷和他們也無任何「討論」必要，不必理會他們的想法和所謂「為香港着想」的說詞。如果說十幾年前，朝廷還可抱着「聽取意見」的善意，希望在交流中，有商有量考慮他們的說詞，現在這樣的客觀環境和社會條件已經不存在了。

反對派這些年幹下的裏通外國、反中亂港的壞事，徹底暴露了他們與國家為「死敵」的本性和政治定位，在二十三條立法這件事中，他們已經成了朝廷必須打倒的對象；成了掃帚不到，不會自己跑掉、只會搗亂破壞的垃圾。

建制派中的多數和愛國愛港陣營是一直支持二十三條立法的，不過，二○○三年因為關鍵少數人在立法會中「臨陣倒戈」，立法工作失敗。建制派受到重挫，之後一段時間他們思想混亂，有人甚至以為反對派反二十三條立法反而有道理。直到「佔中」、「旺角暴亂」、「港獨冒起」、「反修例暴亂」，他們才逐漸醒悟二十三條未能立法後果有多嚴重，要「急起直追」也。

香江府衙對二十三條立法的態度和反對派實乃差不多，只是不能明着反對，而是找各種藉口向中央大吐苦水，甚麼社會環境不允許呀，沒有共識呀，欲速則不達呀，會挑起矛盾紛爭呀，應創造條件、水到渠成呀……而朝廷竟一再被忽悠。顯而易見，事情已很清楚，二十三條立法的解決關鍵、何時行動，全看中央決斷也。