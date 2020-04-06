美國淪為新冠肺炎疫情重災區，確診病例遙遙領先全球，單是紐約一州的患者就已遠超中國，連前國務卿希拉妮也揶揄特朗普利用疫情兌現「美國第一」的競選承諾。但奇怪的是，都已亂到這種地步了，美國還在撩是鬥非，處處針對中國，導致中美角力愈演愈烈，並沒有因為疫情持續蔓延而稍為放緩。

君不見，就在疫情最嚴峻的時候，美國軍艦和軍機照樣頻頻竄擾南海和東海，極盡挑釁之能事。而美國國務院更通過網上會議，與台灣官員討論如何擴大台灣的國際組織參與度，包括協助台灣恢復在世衞組織的觀察員身份。

面對世紀疫劫，美國依然不忘遏制中國，可見在美國政客心目中，民眾死活無關痛癢，中美博弈和維護美國霸權才是重中之重。實際上，中國崛起已是大勢所趨，任何人都阻擋不了，老美愈是歇斯底里，愈顯示心虛膽怯。同樣爆發疫症，中國上下一心共同抗疫，短短時間即迅速控制疫情，反觀美國社會各懷鬼胎亂成一團，導致疫情一發不可收拾，中美治理能力孰高孰低，答案不言而喻。正是因為本身抗疫無能，美國政客只好將禍水外引，企圖利用中美矛盾來轉移視線，既打「南海牌」，又打「台灣牌」。

洋主人開了腔，香港那班洋奴自然心領神會。其中香港電台最「狗腿」，竟在節目中詢問世衞官員會否重新考慮台灣的世衞成員資格，與美國遙相呼應。世衞成員國必須是主權國家，台灣根本沒有資格，難道港台連這點基本常識也不知？他們不是不知，而是明知故問。港台立場偏頗，充當反中亂港勢力喉舌，早已不是甚麼新聞，但如此明目張膽為台獨抬轎，而且「以疫謀獨」，實在匪夷所思。港府要求港台從一中原則及作為公營廣播機構的角度審視，並按照約章和相關機制處理。其實已沒有必要再審視，這種食碗面反碗底、禍港殃民的怪胎，早就應該丟進垃圾堆。