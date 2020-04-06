行政會議成員林正財日前形容香港應對疫情有如要「打一場大仗」，行軍打仗除了士兵同裝備，還需要英明將領，可是環顧特區政府，良將鮮見，廢官就源源不絕大量供應，抗疫之戰從頭到尾毫無章法，頭痛醫頭，見有狀況才出招，每每慢十幾拍，錯過最佳抗疫時機。而且經常要外界施以壓力才出手，「唔踢唔郁」，例如接載滯留在外地的市民回港，都是千呼萬喚才施施然進行。

秘魯封城，六十多名港人滯留當地，政府又是受盡壓力才出動專機接他們回來，昨日返抵，需在亞博館檢測屬陰性後，才可回家隔離，成為首批檢測後才放行的人士，政府稱希望斬斷回港人士在「空窗期」播毒機會，做到滴水不漏。能夠做到當然是好，但既然知道這個漏洞，為何不早點實行，一定要等到第二波大爆發才有所醒覺嗎？就是因為這個漏洞，回港的隱形患者播毒，本地確診才會數星期內飆升。政府執行檢疫不力，把責任推卸，指摘市民取巧避開防疫措施，強調自律守法是成功抗疫的關鍵因素。這些都是老生常談，而且香港人其實都夠自律吧，疫潮初期已自動自覺人人一罩，經常洗手消毒，才可以把本地感染個案保持在可控制水平，沒有像日韓或歐美釀成重災。既然政府沒有徹底封關，海外港人湧回家，要做好把關是常識吧，但檢疫粗疏，強推新例限制聚集又多灰色地帶，隨時誤墮法網。歸根究柢，蛇無頭不行，這場疫戰根本缺乏一個指揮大局、全面統籌的統帥，才會各自為政，亂打亂撞。

澳門早在一月二十一日便宣布設立新型冠狀病毒感染應變協調中心，直接隸屬行政長官運作，負責制訂防控措施和協調各方，井井有條，效率極高。反觀香港跟風成立的抗疫督導委員會暨指揮中心，給人印象似大笨象，又慢又鈍，應變無方，又怎能打勝這場世紀疫戰？