戴口罩是否有用，專家異說紛紜，大概歐、美國家都不贊成非病人戴口罩上街，新冠肺炎疫情初起之際，不少香港留學生在英國戴上口罩回學校，結果遭到排斥侮辱，美、加亞裔戴口罩上街遭受歧視，甚至受到暴力攻擊。但亞洲地區正好相反，疫症期間，不戴口罩上街被視作等同播毒。月前全國封城期間，傳出好幾段視頻，有人因為不戴口罩上街被路人辱罵，發生大小衝突。

世界衞生組織人員便曾多番表示，無特定證據顯示大眾戴口罩有任何潛在好處，反而不當使用會有反效果。全球的口罩和其他醫療用品正出現短缺，現時面對病毒最高風險的是時刻接觸到病毒的前線醫護人員，要將口罩留給最有需要使用的人士。他們重申不建議在社區戴口罩，除非生病，用來阻止病毒蔓延。

美國疾控中心態度最近有所改變，他們剛發出聲明，勸喻國民外出時戴上布質口罩，或者用圍巾遮蓋口鼻，以減少病毒傳播機會，這個勸喻明顯與他們的一貫宣傳截然不同。總統特朗普的反應也甚為曖昧，強調戴口罩與否是自願性質，他自己便選擇不戴，擺明持相反看法。電視新聞報道所見，美國疫情最烈的紐約市，這幾天也多了人上街戴口罩，可見因為疫情失控，雖然效果不很確定，很多人還是選擇戴上口罩。

戴口罩有用與否，我傾向聽從專家意見。我有老朋友是中大醫學院退休教授，他認為平時戴口罩無用，從不佩戴。最近紅透半邊天的幾位本港專家在新冠肺炎疫情初起時，接受訪問也不一定戴口罩，只不過近月來社會氣氛緊張，才見他們戴上口罩出鏡。

其實問題本質，不在是否有助遏止病毒傳播，而在於周圍人士的觀感。當周圍的人都戴，不戴便成異類，遭受排斥，正如當周圍的人都拒絕，戴口罩者都變成過街老鼠。我傾向接受世衞原來的看法，戴普通醫用口罩，對保護自己、防止飛沫傳播作用不大。但對已經感染人士，戴上後可以防止噴出飛沫，減少感染他人機會，也有作用。

此時此刻，購買口罩不能太講究規格，只要能買到便可使用，反正我們不在醫院面對高危病人，戴甚麼規格口罩不必過分緊張。我現時使用的是舊日老同事關照的印尼產品，剛在藥房補充了一盒南韓產品，價錢略貴，但這個年頭不能再斤斤計較，重要是繼續有供應，不像一、兩個月前般缺貨。有朋友表示，一定不買內地生產口罩，因為對中國製造失去信心，我只能祝他好運。內地現今生產全世界七成多口罩，拒絕使用除了多花錢，徒然增加不便，非智者之選。