疫情肆虐，港府頒下「社交戒嚴令」，禁止多於四人在公眾地方聚集，酒吧固然要關門，食肆更要減少座位和每枱不得多於四人。惟本身是大狀的立法會議員陳淑莊竟帶頭知法犯法，公然拉大隊連同超過四十人到深水埗一間酒吧夜蒲，視禁令如無物，亦造成播毒風險，自私自利，無法無天，莫此為甚。

難為醜事被踢爆後她還要死撐，聲稱港府當日宣布關閉酒吧十四日，故和業界開會，又指「除會議在私人地方進行外，以立法會議員身份處理市民申訴可獲豁免」，擺明砌詞狡辯，敢做不敢認。

眾所周知，港府之所以暫停酒吧營業，是因為大量確診個案與酒吧有關，證明人群聚集吹水飲酒是高危行為。身為立法會議員，本身又是律師，理應比任何人更清楚和遵守法律，偏偏陳淑莊當自己有免死金牌一般，懶理社區播毒風險，公然犯法不以為恥。敢問陳議員，當日有何業界代表出席「會議」？商討了甚麼內容？港府雖豁免議會不受禁令規管，但已發聲明指出在議會外並無豁免，更何況，有甚麼公事不可以光明正大地處理，而非要躲在漆黑一片的酒吧閃縮進行？

一節見則百節知。泛民就是這般貨色，平時滿口仁義道德，開口法治埋口民主，彷彿「道德佬」上身一般，當自己觸犯法例則龍門任搬，不是死口不認，就是賴三賴四，簡直無恥。陳淑莊更是當中的佼佼者，身為「佔中九男女」之一，當初聲稱「違法達義」必會負起法律責任，但到了法庭審判便千方百計縮沙，不但搬出年邁老母說事，更以腦瘤逃過牢獄之災，而且神奇地極速康復，羨煞旁人，難道這些都是神迹乎？

現在就看港府會否有法必依，執法必嚴。既然陳淑莊等人違反「戒嚴令」證據確鑿，連當事人都直認不諱在酒吧聚眾，港府還有藉口不執法嗎？若連立法會議員其身不正都不用受罰，還談何市民自律！