美國總統特朗普是否望之不似人君，可議者尚多，畢竟他生得高大英挺，五官端正。不過，聽他出言卻肯定連當一個小縣的父母官也不夠格，你很難相信美利堅竟然會讓這樣一個人去當元首。

香港特首林鄭月娥管治能力不濟，已近乎是全民共識，但她也不會跟你說，在新冠肺炎疫情下，香港如果只有二千二百至四千五百人染病而死，已代表自己應付疫情很成功。要是她這樣說，恐怕一天之內就會有十個汽油彈擲入禮賓府，作為對她失言的懲罰。

但是林鄭月娥不能說的話，出自特朗普之口，美國人竟然忍受得了，起碼直到今天，白宮主人仍然可以指揮如意、不可一世。早前特朗普表示，如果將新冠肺炎死亡人數控制在十萬至二十萬人，自己已算做得很好。美國人口大約是香港的四十四倍，前者如果不幸要死二十萬人，按比例大概就等於後者的四千五百人。

美國擁有世界上最好的醫療設備和最精良的情報系統，這個情報系統會為白宮提供最有用的資訊，就算別國隱瞞疫情，美國也該能先知先覺。新冠肺炎最早在中國出現，美國是最先對華封關、在華撤僑的國家之一。美利堅集合了多種優勝條件，到頭來竟然成為染病人數最多的國家，我很難想像，還有誰的管治能力會比特朗普更糟。就如一次撲克遊戲，你手握最好的牌，成績卻是全場包尾，試問情何以堪！

疫情爆發前，很多美國人覺得自己有眼光，選對了總統，因為過去幾年經濟強勁，道瓊斯指數不停創出歷史新高。但正如股神巴菲特所說：「未到潮退時，還不知道誰在裸泳。」這場疫患使一切現了形，特朗普赤裸裸地展現出他無能與無恥的一面，更讓美國人付出沉重代價。所以說，投票選領袖能不慎哉！