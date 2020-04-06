在黑暴和新冠肺炎疫情持續打擊下，香港百業蕭條，民生凋敝，而廢柴政府紓困卻唔嗲唔吊，一味歎慢板。呢，立法會秘書處日前就財政預算案發表研究報告，指政府一八年三月推出嘅「關愛共享計劃」，向三百萬名合資格成年人派四千元，需時約十九個月，而行政費高達十億元。

難怪廢柴政府被轟派錢慢到得人驚，而行政費又鬼死咁高，直頭係妹仔大過主人婆！咁又冇講錯喎，網上流傳一封在職家庭津貼辦事處發出嘅信件，指申請人只能從關愛共享計劃中取得四蚊！有網民笑言「郵票都蝕埋」。據悉，每宗成功申請個案嘅行政費平均逾一百四十元，如申請人只獲派四蚊，行政成本高達三十五倍！

研究報告又指出，全球多個國家或地方政府為對抗疫情，喺今年二月至三月推出多項緊急紓緩方案，挽救經濟。亞洲方面，以緊急措施金額相對當地生產總值嘅比率計算，馬來西亞最高，達百分之十八，緊隨其後的是新加坡約百分之十一、澳門百分之八點五及南韓百分之八。納入防疫抗疫基金後，香港佔百分之五點三，於區內位列第五。

嗱！派錢力度唔及星洲和澳門都算喇，最攞命就係民生多艱、失業率高企之時，廢官懶理民間疾苦，依然佛系施政，一味口惠而實不至。阿哥，你哋就高薪厚酬，可憐基層手停口停。喂！一眾廢官知唔知乜嘢叫「治政之要在於安民，安民之道在於察其疾苦」啊！政府唔該真係落區視察吓民情，唔好廢噏乜嘢「如果預先做但未有需要，亦有機會受到批評」！做得高官領導人，面對市民大眾，怕被批評不如歸去冚家耕田啦！

依家基層失業嚴重，勞福局局長羅致光同埋民政事務局局長劉江華，係時候要出山做嘢啦，睇吓「食物銀行」及臨時庇護中心是否要重開？「父母官」一味鐵石心腸太不該，疫症下又豈可嚮往做隱士？