全球新冠肺炎病例最新已達一百二十萬宗，近七萬人死亡，疫情爆發似乎令醫療隊伍感到束手無策，在沒有針對治療新冠肺炎疫苗下，預防相信是最好的應對做法。新冠肺炎主要由飛沫傳播，保護個人最可行方法就是在公眾場合和人與人社交時戴上口罩，進而全面減少聚集活動。

這個經驗結果從內地至東南亞國家及香港去看，實證要比科學數據強，可是世界衞生組織仍然沒有為佩戴口罩去防止傳染新冠肺炎發出指引，辯說從科學研究上未有證據顯示所有人戴上口罩有任何潛在的好處，反而錯誤使用或是沒有戴好口罩或有反效果，這跟現時各國廣泛要求國民外出要戴口罩相比，明顯「離地」。

世衞連日來在總部開會研究應對疫情，但因沒有實質寸進而備受批評，對各國以戴口罩去預防傳染，世衞始終處於模棱兩可態度，仍建議民眾與咳嗽或打噴嚏的人保持最少一米距離，生病或出現病徵的人，或是本身健康但要照顧被感染者才要戴口罩。不過，世衞專家小組主席海曼補充，香港一項新研究顯示，戴口罩可能有助保護個人免受感染，反映世衞對佩戴口罩防疫有新的構思。

雖然美國疾病控制及預防中心建議居民外出時宜戴上布口罩或用圍巾包住口臉，以防飛沫傳播，只是美國現時備受疫症衝擊，外科口罩不足，要留給醫護人員，居民就只能採用簡單的防禦做法，可以說是「非不戴也，實沒可戴」的處境。而意大利疫情最嚴重的北部倫巴底地區，首長下令民眾外出必須戴口罩，措施直至四月十三日，成抗疫的標誌。

世衞專家小組將開會討論在公眾場所佩戴口罩的建議指引，試想想，新冠肺炎肆虐全球超過一季，還看不到盡頭，世衞如今才對佩戴口罩防疫稍為改變口風，這個「還在研究」是不是太遲？