四月四日，內地為抗擊新冠肺炎疫情殉職及病亡人士舉行哀悼。這是首次為重大公共衞生事件舉行的全國性哀悼，也是繼二○○八年汶川地震、二○一○年玉樹地震、甘肅舟曲泥石流之後的第四次。無論如何，以此方式寄託哀思，表達人文關懷，值得肯定。

逝者已矣，生者仍然要負重前行。痛定思痛，深切反思，吸取教訓，追責問責，避免類似悲劇的再度發生，是告慰逝者、安撫生者的必需。各大網站的海報，幾乎都有醒目的「四‧四」字樣，恍若網頁刪貼後刺目的「404」。在緬懷死去的人的同時，是否也應當去紀念那些因封鎖封殺而死去的貼子、文章、聲音、視頻、圖片呢？如果當初吹哨人的聲音不被「404」，或許就不會有如此多的亡魂，那麼今年的四月四日，本可以不如此沉重。

暢通言路，確保公民意見的合理有序表達，是今次疫情災難最慘痛的教訓之一，其意義絲毫不亞於公共衞生體系方面彌補短板、堵塞漏洞。而且可以說，如果沒有正常的表達渠道，就不可能構建起一個真正完善的疾控和傳染病防治體系。因為，再強力的政府，也無法令病毒俯首帖耳，公眾的群體性預警提醒、訊息搜集、意見反饋、公開監督、措施測評都必不可少。

防控疫情，有賴高效動員、科技進步，但首先需要的是執政者的良知、誠信、包容。如果苦口婆心的逆耳忠言被視作挑釁，針砭時弊的仗義直陳被當成叛逆，悲天憫人的溫情筆觸遭遇侮辱謾罵，甚至和平理性的建言獻策都被懷疑為別有用心，而動輒付諸於「404」，那就是一個民族最大的不幸，「四‧四」長鳴的汽笛，將是蒼涼的悲鳴。其實，那些發自良知的珍貴聲音，其源泉就在於對國家對民族的深沉大愛，這與只會搖旗吶喊、曲意逢迎者相比，何止是霄壤之別。

對理性的聲音「404」，後果就是反智主義瘋長蔓延，為以後另外的「四‧四」埋下惡之種。四月四日的長鳴，提醒國人不忘傷痛，銘記苦難。然而，疫情尚未結束，現在充斥主流輿論場的，就已然是傲慢、自大、愚昧、麻木，對於其他國家的抗疫，挑刺揭短、譏諷嘲笑，煽動對抗、渲染民粹。

即便不以「他山之石」的胸懷學習別人的長處，至少應本着「見賢思齊，見不賢而內自省」的態度，客觀看待可也，卻對他國極盡輿論監督之能事，似乎不如此就不足以顯示國內的光鮮；或是懷着一顆「玻璃心」，他人稍有微詞，動輒就是大使、發言人赤膊上陣，大鳴大放，口誅筆伐，無非是為了維護那點脆弱的自尊（也可以說是自卑）。捫心自問，地下的三千多亡魂，希望生者做這些嗎？

毛爺爺說：「讓人講話，天不會塌下來。」總設計師也說過：「七嘴八舌並不可怕，最可怕的是鴉雀無聲。」如今，全國疫情好轉，正是戮力同心恢復經濟社會發展之際，需要的是情緒舒暢，鬥志昂揚。當新冠肺炎病毒消亡之時，也期待「404」病毒早日離去。