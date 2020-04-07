神州觀察：抗疫補貼未兌現　卸磨殺驢人心寒

新冠肺炎疫情肆虐神州，無數醫護人員不辭勞苦，乃至冒着生命危險逆行在前，為抗疫作出了巨大貢獻與犧牲。當局承諾發放臨時補貼金予他們，以資慰勞鼓勵，卻遭踢爆過河拆橋，卸磨殺驢，有近八成醫護至今未獲分毫補貼，已領取的又被要求退還，發放標準改來改去，對醫護十分不公，無情舉動令人倍感心寒。

內地醫療資訊平台「醫學界」近期從全國二十八個省市收集到六百多份有效問卷，當中參與調查的醫護人員有五百五十多人，結果顯示，抗疫期間有近六成半醫護的工作量有所增加，近四成人一天也沒休息過，近六成僅獲發基本工資，更有兩成收入低於基本工資。而領取補貼金方面，大部分受訪醫護被告知不符資格，即便符合補貼標準的，亦有近八成並未拿到錢，叫人難以置信。

眾所周知，國家財政部和國家衞健委於一月底發出聯合通告，要求對參與抗疫的醫護及其他防疫人員提供每天二百元及三百元的臨時補貼，並由地方先行墊付，中央之後再與地方據實結算。怎知一些地方卻打起補貼金的主意來，像陝西安康市中心醫院、湖北武漢市第五醫院等多家醫院相繼出現巧立名目、剋扣一線醫護補貼，優待醫院領導、行政人員等違規發放問題，一度遭輿論狠批吃相太難看。

當局為了堵截政策漏洞，旋即對相關發放標準作收緊調整，以「直接接觸」確診及疑似患者重新區分界定「一線」醫護人員，要求不得擴大、泛化一線醫護人員範圍。惟經過此番「優化」操作之後，反為一些地方盤剝醫護勞動成果提供便利，像甘肅蘭州某醫院近日就因為相關標準的改變，向部分醫護索要已經發放的補貼；江西亦有醫護人員晒工資單訴苦，稱此前獲發的四千多元補貼實際只拿到四百多元；湖北十堰則有醫院以收益不佳為由拒發補貼。

一邊將抗疫醫護人員捧上天，一邊又在私底下刻薄壓榨他們，行為叫人無法直視。應該說，沒有人是衝着那幾百元的補貼而拚死拚活地奮戰在抗疫前線，亦非所有人都能時刻做到捨生忘死，毫不計較，要的只是一個公平公道，應得的便該如實發放給人家。更不該用完即棄，胡亂打發醫護人員，況且疫情尚未結束，河還沒過完就忙着拆橋，得有多愚蠢及無良才會幹出這種事來？

更需看到，新冠肺炎疫情發生至今，單是湖北省就有超過三千名醫護人員染疫，數十人犧牲在抗疫前線，其他部門殉職人員亦有不少，當局又是將他們追封為烈士，又是舉行全國公祭致哀緬懷，可為何對仍然在生的、默默付出的醫護人員視若無睹，難道非要等人死了，才去假裝憐惜？