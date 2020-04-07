產評：加倉博彈宜量力　保本抗逆更實際

全球疫情仍未受控，多地經濟依然處於停擺狀態，企業和工人都頓時失去收入，不是「食老本」，就是靠各國政府救濟度日。事實上，眼前非單純一場全球性流行病，而是環球經濟大衰退！這個時候入場加注風險資產博反彈，必須量力而為；更務實的做法，是為未來一年的經濟前景打定輸數，及早準備好長期「抗逆」。

美國自○八年金融海嘯後，放水多年，可經濟未見得有大起色。近幾年美國總統特朗普主政，逆經濟理論大搞減稅，才催谷出經濟百分之二左右的輕微增長，惟已透支未來，使財政赤字不斷惡化，到近兩年，他又掀起貿易戰，要主要貿易對手讓利來延續其口中的榮景，亦好為競選連任鋪路。可惜人算不如天算，一場疫情改變了這個「人為劇本」。如今不但美股大跌、失業率飆升、企業盈利前景無以為繼，經濟更不止一落千丈，只怕這次下跌周期，非一、兩年就能完成。

再看全球第二大經濟體中國，三月份官方製造業採購經理指數雖然明顯反彈，但復工並不等於復產，尤其是如今亞、歐、美備受疫情打擊，嚴重擊倒外貿，再者，外來投資斷纜，將窒礙中國經濟改革步伐。此外，中美第二輪貿易談判亦充滿未知數，只要全球消費和投資信心不振，單靠內部需求實在孤掌難鳴。故此，期望中國經濟能像○八年後可V形復甦、甚至帶領全球走出衰退日子，絕對不切實際。

那麼，為何全球兩大引擎失速，仍有基金經理勇於瞓身入股市圖利？畢竟基金管理的錢是客戶的，首季金融市場極端波動，大幅增持現金做首季結算後，也斷不能長期持有大比例現金，積極部署倉位博次季反彈是無可奈何的選擇，否則半年結還交不出成績，必面臨更大的贖回壓力。

觀乎美國官員以目前恍如身處珍珠港事件和911襲擊、英國皇室亦以二次大戰來比喻當前困境，實不宜低估全球經濟所遇到的挑戰。最怕是市場的預期一再落空，令信心崩潰，則非單股市有難，負利率趨勢更對銀行體系帶來傷害，以至於無限放水與天文數字財赤導致美元地位動搖，皆後患無窮。

過去經濟好，股市有上有落，今浪輸了下浪再博，可如今經濟沒有最差，只有更差，資產價格表現始終離不開實體經濟，股市經歷一輪大跌浪後，緊接下來可能是一段淡如死水的日子，若今浪入市輸了，恐好久亦未見下一浪來臨，本金隨時輸光。謹記身處亂世，只有保本才是王道。