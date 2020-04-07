世界視線：美軍艦長吹哨　航母被廢武功

美國核動力航母羅斯福號爆發新冠肺炎疫情，艦長克羅澤向海軍高層發信，呼籲立即讓官兵上岸接受隔離治療，結果被軍方撤職。事件引發美軍基層及家屬強烈不滿，迫使總統特朗普及軍方高層不斷解畫，批評克氏沒有按既定程序上報疫情。然而，令華府震怒的根本原因，應是克氏的「吹哨」，令美軍在南海出現航母空窗期，從而制約了威懾中國的軍事能力。

作為美軍在南海的主力艦，羅斯福號上月五日訪問越南峴港，展示美越共同制華。到上月二十四日，艦上有三人確診，且疑似個案不斷增加。目前，約五千名官兵中，至少一百五十五人被感染。由於暫時只有四成多官兵接受了檢測，預料確診個案仍會上升。

美國軍方早於上月二十八日已下令羅斯福號返回關島，計劃將其中二千七百名軍人撤上岸並接受隔離。但在中美關係惡化背景下，軍方顯然有意讓羅斯福號盡快返回南海。克羅澤在三十日發出的吹哨信，令外間洞悉艦上的疫情真相。再加上美國民意壓力，軍方也就難以在短期內重新在南海部署該艦。

話雖如此，對於美軍官兵和公眾來說，在疫情下保護生命，顯然比維持對華軍事威懾更重要。艦長吹哨被炒，令羅斯福號官兵大為不滿，他們為克羅澤舉行了英雄式的歡送儀式，美軍家屬亦在主流媒體上怒批高層沒把軍人生命放在首位。事後立即有約二十萬網民聯署，要求為艦長復職。特朗普總統的選舉對手、民主黨前副總統拜登亦加入撐吹哨行列，讚揚克羅澤保護同袍之舉，直斥軍方行為會造成寒蟬效應，更不忘指出真正缺乏判斷力的正是特朗普。

特朗普上周六首次就事件表示，作為一艘大型核動力戰艦的艦長，克羅澤的行為「太糟糕」，他應該先向上級諮詢，而不是直接上書。但特氏亦小心翼翼的和這個燙手山芋拉開距離，澄清撤職命令並非由他發出，而他百分百支持「軍方的決定」。

雖然克羅澤被捲入華府政治的浪尖，但他本人目前尚無力回應是非對錯，因為消息指就在被解職那天，他也出現了感染症狀，而且經檢驗後確診了。