正論：抗疫不力未紓困　厚顏特首仍加薪

全港陷疫境，經濟低迷，各行各業前所未見蕭條，市民要勒緊肚皮過日子，做生意的也同樣悽慘，中小企店舖排隊結業，大商家也盈利倒退，全民告急，矛頭直指政府無能，抗疫不力，救市無方，這個時候特首林鄭月娥竟然獲得加薪，殘民自肥，共度時艱原來純屬廢話！

立法會財務委員會日前召開特別會議，討論二○二○至二一年度的財政預算案，林鄭加薪一事特別引人注目。特首薪酬按機制上調，新一個財政年度，林鄭月娥的薪金預算開支約為五百二十一萬元，比去年增加十二萬元，平均每月加薪一萬元，不用苦等派錢，也不用申請，自動袋袋平安。泛民議員固然群起而攻，即使建制派議員也忍不住發炮，指現在的時勢，企業機構的管理層不會「厚着面皮加人工」，怒斥特首要加薪是荒天下之大謬，反要求林鄭帶頭減薪三成，與市民共度時艱。

特首辦常任秘書長林雪麗回應稱，特首與問責局長薪酬有既定機制處理，不是衡工量值，亦非與表現掛鈎，而是根據消費物價指數調整，以年年通脹來計，可以說是有增無減。這解釋了無論高官表現如何差劣，在經濟不景下仍然可以年年加人工。林又稱特首與問責團隊早前已捐了一個月薪酬予慈善團體，若情況轉差會作適當回應。言下之意，高官已捐了人工「回水」。這種賴皮的回應，議員當然窮追猛打，不會輕易收貨，否則怎向市民交代？

根據美國傳媒比較各地政府領導人薪金，榜首是新加坡總理李顯龍，年薪超過一千二百萬港元，香港特首林鄭月娥排第二位，比排第四位的美國總統特朗普年薪三百多萬元更高一大截，其餘打入十大的外國政要，年薪大部分只得林鄭一半，林鄭平均月薪約四十三萬元，即使以香港樓價之高，一個月也足夠供十層樓，實在令人咋舌，何況林鄭住禮賓府不用交租，可以說是淨賺人工，彈丸之地一個市級領導人年薪比一國元首更高，不禁問句，何德何能？

林鄭上任以來，特區步入黑暗時代，市民幾乎沒有一天好日子過，出現了轟動全球的黑暴，發生了百年一遇的疫潮。港人去年面對示威暴力，今年還要加上致命病毒，林鄭政府始終未能紓解民困。防疫處處慢澳門幾拍，把關不力令到疫症蔓延，抗疫來到關鍵時刻，竟放軟手腳，置市民生死於不顧。倒行逆施、民望插水、止暴制亂無期、抗疫救市無方，史上最低評分的特首，以上條條罪名，在全球每個政府都是「死罪」，領導人足以下台，但香港特首不但毋須問責，而且反而有人工加，這不只是有悖常理，簡直是天理不容。

當打工仔勒緊褲頭，為三餐溫飽擔憂，看不見將來，被減薪被裁員，仍然要張羅現金交稅進貢庫房，原來是用來養一大堆廢官，實在情何以堪。元首級待遇，罪人級評分，按表現計，林鄭在私人市場老早被踢走，現在不用下台已經是異數，若果再加薪，林鄭的「厚顏無恥」，可以寫入歷史的恥辱柱了。

不單止林鄭政績差人工高，問責官員之中「墊司底」的律政司司長鄭若驊年薪超過四百三十萬元，亦比特朗普更高，可說是高薪低能的最佳例子。鄭月入三十六萬元，而且免費入住港島半山施勳道的律政司司長官邸，更享有非實報實銷的酬酢津貼、家務員以及用途自定的汽車連司機，而且更可以公帑「遊埠」，被揭發一年外訪十四次，耗用八十多萬元。這還未計算她沒有申報的秘撈外快，律政司司長這個職位簡直是絕世筍工，難怪鄭若驊受盡千夫所指，依然戀棧權位，賴死不走了。

打工皇帝交稅千多萬元，比林鄭更高人工的，大有人在，只要能為公司賺大錢便行。市場沒有貴的工資，而是看值不值。香港市民也一樣，多年來以元首級水平養了一班高官，只要是物有所值，莫講話加薪十二萬元，更多的也願意付出。而對於尸位素餐的廢官，卻是付一個仙也是浪費。林鄭就算肯減薪三成，也是比美國總統高。特朗普可以捐出一年人工，林鄭即使不收分文，相信不少港人寧願貼錢都要請大紅花轎送她和鄭若驊走吧。