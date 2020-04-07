功夫茶：東網視頻換新裝　介面易用又方便

資訊最強最正嘅東網APP又有好嘢推介啦！各位街坊，記憶中功夫茶講過東網嘅華麗升級有幾咁多姿多采、熱爆議題如何無得輸！嗱，絕對唔係賣花讚花香，而係基於一種喜悅按捺不住嘅心情。有詩人就話「欲為平易近人詩，下筆情深不自持」，功夫茶對東網點讚，就係因為佢「方便讀者更易用，介面革新不停蹄」。

東網之所以不斷增新改革，情深不自持──其實就係站在讀者角度，一切以方便讀者為先！滿足讀者視覺享受，係東網其中一個使命。嗱！近日換上新裝嘅各種視頻，全面升級，反應踴躍，新增獨有圖示標示，分類更加清晰玲瓏，一目了然。仲有啊！為咗方便讀者搜尋想收看嘅主題視頻，介面新增關鍵字系統，讀者只要透過點擊關鍵字，譬如「新冠肺炎」、「聚集」、「食肆」等，一按入去就快靚正睇到心水內容。

站在讀者角度，口中讚嘆或心中媽叉嘅新聞，難免想抒發一下。呢，依家介面新增收看感受，讀者可透過選擇不同表情符號，表達「LIKE」、「搞錯呀」、「食花生」！此外，頻道介面又增設觀看次數，有如日本好多食店標榜店家最好銷量嘅「人氣第一位」，依家透過最多人瀏覽嘅視頻，就知最受歡迎及關注嘅係乜城中熱爆話題，你唔睇？咁就執輸咯！相信讀者都冇理由咁蝕底吖！增設「觀看次數」，有助讀者收看最受歡迎嘅視頻，開講都有話「處處彌陀佛，家家觀世音」，個個上東網嘅讀者都快人一步知道城中最爆話題或最多人關注嘅八卦花邊，自己咁都唔知，好瘀啫！

東網視頻，銳意改革，緊接時代每秒每刻！「上東網，知天下」，都唔使功夫茶花唇舌多講咯！「東網視頻」不止影像凌厲，更值得大家垂注同埋欣賞嘅，功夫茶認為係專業主持剖析熱門話題，鞭辟入裏，以多角度批評及拆解本地及國際時事，嚴肅話題，鬼馬手法處理，睇到人精神爽利，有時都忍唔住笑餐死！本港嘅時事評論固然精彩過癮，而「東網點評」同樣冇得輸，編輯搜羅全球報章精華，閣下不出門安坐家中抗疫就知天下事！「醉臥美人膝，醒掌天下權」，的確好多男人夢寐以求，之不過依家「安臥自家室，醒知天下勢」，只要多睇東網視頻和點評，絕對唔失禮喎！

嗱！阿哥，東網視頻換新裝，介面易用又方便，入來尋寶包你笑嘻嘻滿載而歸，好似「醫健」頻道，以輕鬆手法，深入淺出，傳遞醫療及健康資訊，依家疫情如此嚴峻，佢幫到你共度時艱。至於「港‧實測」、「港呢啲」，由年輕人主持創作，手法尖新，內容活潑抵死，緊貼網上熱話，為觀眾發放正能量，每日睇多啲，令人精神愉快嘅多巴胺釋放多啲，在家抗疫都爽啲！仲講！快啲下載「東網APP」最新版本喇！