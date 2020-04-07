美國律師最近以集體民事訴訟起訴中國政府，要求就新冠肺炎疫情賠償經濟與精神損失。據說美國有關法院將於五月一日開庭審判。

美國是一個訴訟國家，有些律師是專門從事集體民事訴訟來賺取巨額收入的，起訴中國政府不過是他們賺錢和作宣傳的一例。美國政府與社會反華仇華情緒強烈，疫症猖獗不去抗議政府防治不力，卻相信總統特朗普及極右政客、媒體的謊言，把疫症責任推諉給中國，當前已經開始有針對華人的種族歧視以至暴力行為。集體民事起訴中國政府，既迎合這樣的政治非理性情緒，也給極右政治勢力帶來藉口，進一步煽動攻訐中國和在美的華人。

法庭審判需時，但中國政府必然不會認可而出庭抗辯，美國法官大有可能蠻橫地判中國政府敗訴，判決中國政府要賠償。美國政府會佯裝置身事外，謊稱司法獨立，讓地方的法庭封查中國政府的資產以充賠償之用。中國政府資產一旦被封或凍結，便構成了嚴重的外交衝突，中國政府不會坐視不理。但是中國政府怎樣與美國一個地方法庭爭辯呢？在美國的法律體系內，中國政府可以怎樣做呢？

或許最佳的方法，是在五月一日前後，中國盡快把在美國的資產（包括國企和相關企業）調離美國，也把主要人員調走，以免重陷孟晚舟的困局。美國國債或許不用即時出售，相信美國法院與政府不敢冒天下之大不韙，凍結中國所有的美國國債和儲存美國的黃金，但至少中國政府要把美國國債淨售出以對美國政府施壓。

在美國集體民事起訴中國政府，或許在國際關係上屬於極其荒謬愚蠢的行為，以美國法侵佔別個主權國家的合法資產，等同開戰。但是，以美國的野蠻政治制度，強橫的治外法權的信仰，在新冠肺炎疫情帶來大創傷之下，以特朗普及其極右政權的強盜本質，未必不可能！

剛剛特朗普政府便裁定委內瑞拉民選總統及其主要官員從事對美販毒，沒有證據便草率判決，並以阻止販毒為藉口，組織軍隊進逼該國，似乎想重演以往入侵巴拿馬、綁架該國領導人至美國受審的例子。

巴拿馬的例子背後是美國要控制巴拿馬運河，委內瑞拉則因為該國有全球最大石油探明的儲存量。頁岩油泡沫正在穿破，美國石油產量會大跌，面對沙特阿拉伯和俄羅斯的石油政治，美國需要掠奪委內瑞拉的石油來與之對抗。「顏色革命」推翻不了政權，便是赤裸裸以美國國內法來出兵侵略該國。強盜哪有道德、法紀和公義？