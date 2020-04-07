回歸二十二年，香港納稅人出錢、特區政府經辦的香港電台，由一些港英餘孽、洋奴漢奸所掌控，幹了不少反中亂港的壞事，且為「台獨」、「港獨」製造輿論。新鮮熱辣的一單，是港台記者電話視像訪問世衞助理總幹事艾爾沃德有關新冠肺炎問題，該記者做了一堆「前設」、「誘導」鋪墊後，「圖窮匕現」，追問艾氏是否重新考慮台灣的世衞成員資格。該記者的所為是要把參加世衞必須是主權國家，而台灣絕對沒有這個資格參加的問題「挑釁性」的提出來，為鼓吹「台獨」張目。

不管艾爾沃德怎麼回答或不回答，這個「挑釁提問」都能達到為「台獨」宣傳和張目的預設效果，都可有後續行動。果然，艾爾沃德「沒有中計並掛線」後，此事便遭港台、反對派政客及台灣方面大肆炒作，反咬世衞「以政治凌駕公共衞生、受中國操控、不尊重新聞自由」等等，把世衞抹黑一通，為「台獨」鼓譟一番。明明是他們設計以「台獨政治」凌駕於「公共衞生」、明明是他們居心叵測的利用所謂「新聞自由」敗壞新聞自由，卻倒打一耙世衞不尊重新聞自由，這種蠻橫可笑的政治流氓手法，港人見之多矣。

香港電台多年來種種反中亂港，為「台獨」、「港獨」張目的行為，在今次反修例暴亂中很是瘋狂，其為暴亂鼓吹、煽動，比起前不久被警方以涉嫌干犯「煽動意圖罪」抓捕的中西區區議會主席鄭麗琼的所為，有過之而無不及，其惡劣作用大概僅次於香港漢奸經營的壹傳媒；當然，也比漢奸傳媒更「好彩」，至今沒有惹上官非，也沒有受到行政或人事處理，皆因香江府衙為它撐起了一個又大又厚的保護傘，港人無奈其何。

然而，這個港府不想管的「小小的香港電台」之問題，其實很不小。此一斑可窺香港的管治出了大問題，可見朝廷發出的「要落實中央全面管治權」的警告，有人根本就當耳邊風。看來，「這點小事」恐怕終究要勞煩中央發出「指令」才能辦理、才能把中央全面管治權落在實處；這正是不治港台，何治香江？辦大事先從小事入手嘛！