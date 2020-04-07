此情可待成追憶，只是當時已惘然。香港《基本法》頒布三十周年，如今細說從頭，令人不勝感慨，也不勝惶惑。中聯辦主任駱惠寧總結指出，一國兩制長期累積的矛盾逐步浮現，《憲法》和《基本法》權威受到前所未有的挑戰，已到了必須面對和解決的重要時期。沒錯，香港回歸以來的種種亂象表明，一國兩制早已嚴重偏離《基本法》軌道，再不撥亂反正，香港固然沒有明天可言，國家發展乃至民族復興進程也必然受到拖累。

古人說，靡不有初，鮮克有終。意思是說如果不能保持良好初心，就不可能有良好結局。香港回歸後實行一國兩制、港人治港，無疑是空前創舉，充分展示中央維護香港繁榮穩定的良苦用心。可惜事與願違，一國兩制走樣變形，空前創舉變成失敗示範，繁榮穩定更是無從說起。這是甚麼原因？答案顯而易見，就是因為沒有保持良好初心，沒有體現回歸的真正意義。

有人曾一針見血地指出，中央在香港問題上最大的失策是無所作為。當英國和美國都在香港追求各自利益，扶持政治代理人，反而作為主人家的中央政府對香港放任自流，從來沒有追求和維護本身利益，豈非咄咄怪事？譬如說，香港學校的教科書至今依然充滿殖民色彩，講的都是反共反華的內容，中國歷史反而似有若無，這不是很不可思議嗎？青少年怎麼可能有國家民族觀念？

不管怎麼說，「五十年不變」的期限已過了將近一半，香港人心不但沒有回歸，反而漸行漸遠，絕對不是一件正常的事。對此，港府有責任，中央也有責任。正是因為中央將「五十年不變」錯誤理解為「五十年不管」，反中亂港勢力才會日益囂張，外部勢力也才會無孔不入。去年爆發的黑色暴亂，更是將回歸以來累積的問題和矛盾暴露無遺。都說「三十而立」，現在該是重新檢視《基本法》、認真反思一國兩制的時候了。