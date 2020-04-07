新冠肺炎確診個案近日雖然有回落迹象，但各界千萬勿鬆懈，「禁聚令」實施個多星期後，市面所見仍然有食肆及個人違規，政府大部分只是巡查及勸喻，絕少發出定額罰款通知書或檢控，難免令人覺得只是「靠嚇」。剛過去的星期六、日，是清明節、兒童節及公眾假期，各處又人頭湧湧，商舖塞滿人，外傭亦照舊聚集，視禁聚令如無物。

各部門合共巡查超過三萬四千次，發出勸喻有接近三千次，證明違規次數甚多，公布數字更有可能只是冰山一角。政府指引固然不清晰，導致食肆易陷法網，但亦有不少店舖是明知故犯，覺得無牙老虎惡不出樣。而社交戒嚴令同樣是陽奉陰違，更加印證政府執法不力，令措施如同虛設。新例實行頭一、兩天，給予各界時間適應，只作出勸喻，尚可以理解，但措施只是生效兩星期，一個星期之後仍然只得零星檢控，實在是雷聲大雨點小。

抗疫關鍵時刻，若不加大執法力度，恐怕前功盡廢。市民已有超過一星期去熟習新規例，再沒有藉口逃避責任。病毒傳染力強，可以一個感染多人，檢控違例殺一儆百，其實是救百人。

對於香港人來說，現時罰款二千元，阻嚇力實在稍嫌不足。對於泛民主派一班藍血大狀來說，更加視作等閒。公民黨立法會議員陳淑莊，被指上星期在深水埗一間酒吧內與中小企食店聯盟等四十多人聚集，涉嫌知法犯法，違反禁聚令。特首林鄭月娥指議員在議會以外其他場合聚集，即使是履行議員職能，都不在豁免範圍內。陳淑莊辯稱與一班業界人士臨時開會解釋禁酒令等新規例，如果這也成理由，各行各業都可以說自己緊急開會，那禁聚令還有誰會遵守？當議員也收到告票，證明法令之下，權貴犯法都一視同仁，這才是最佳宣傳。政府絕對不能手鬆，應告則告，樹立威信，給市民一個榜樣。