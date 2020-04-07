新冠肺炎疫情肆虐，特區政府呼籲市民留在家中，避免外出，與其他人保持社交距離，減少疫症傳播機會，也呼籲各機構盡量安排員工留在家中工作，避免辦公室內人群聚集，接觸過多，互相感染。現今商業萎縮，不少私人機構乘機要求員工清假、放無薪假、自願減薪，與僱主共度時艱。私人機構安排員工留在家中工作，政府部門當然要樹立榜樣，紛紛關門，停止向公眾開放。

問題是政府部門關門，但一些需要政府批准簽發的證件如何解決？例如稅務局關門，市民到期交稅，需要申請延期又如何安排？一些政府部門稱，一切約晤都可通過郵寄或網上預約辦理，等候時間或較平時長一點，但始終都會輪候到。我認識的朋友之中，對此關門輪候政策最不滿意的，是運輸署。運輸署負責簽發各種車輛登記、買賣、檢驗和發牌，過去一般商業車主習慣到最後幾天才辦理有關手續，如今要改為郵寄或網上輪候，隨時快者等兩周、慢者一個月。如果商業車輛牌照到期，續牌手續未辦理妥當，便要停止上路等候，失去不少作業時間，難怪不少的士和貨運從業員怨聲載道。

另一個最可能引起投訴的部門是康文署。康文署關閉屬下的圖書館、博物館、室內運動場等都屬於室內設施，怕空氣不流通，人群聚集，互相感染，故一律停止開放。道理雖然說得通，但市民倒想知道，他們這群公務員在家到底如何工作？例如圖書館關門，沒有讀者前來借書還書，平時負責收發的人員在家幹甚麼？讀者還書後圖書需要上架，這些上架工作又如何在家中做？

另外，把一些室外設施封閉鎖上更叫人摸不着頭腦。例如室外運動場都是面積龐大，四周空曠，平時附近街坊習慣作晨運鍛煉之用，現今竟然都給鎖上，把街坊趕去路旁晨運，豈不是更為擠迫？究竟負責管理的人員是否真正相信，公園不上鎖會人群聚集，引起感染？限制入場人數，問題不都解決了？又如公園裏一些簡單的伸展器械，都給用膠帶圍封紮起，或封鎖成禁區，也令人覺得可笑。圍封紮起目的何在？怕人們觸摸互相感染？果真如此，公園大門鐵閘和圍着公園的鐵絲網又如何？是否也要考慮封閉公園，把大閘上鎖，好教負責管理的官員放心，就算出事他們也不用負上責任？

看來問題是有些政府官員閒極無聊，只能想出一些無事生事的小伎倆去騷擾市民，以表示自己盡責。與其讓官僚無所事事擾民，不如參考私人機構的做法，叫他們清假，放無薪假，讓市民少點麻煩，豈不是皆大歡喜？