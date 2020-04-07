美國號稱世界第一民主大國，不斷將其「普世價值」強加於不同地方，實際不過為了維持霸權，順我者昌逆我者亡。可惜香港不少頭腦簡單的人心盲眼瞎，唯美國是瞻，彷彿美國的一切就是道路真理生命。倘事實真的如此，美國近日不斷攔途截劫運往盟國的醫療物資據為己有，行為同強盜無異，敢問民主何在？正義何在？

繼法國、加拿大和英國政府投訴運往當地的醫療物資遭截停再轉運美國後，德國也有同樣情況出現，柏林州內政部長蓋澤爾日前指控，柏林警方訂購的廿萬個口罩，在泰國曼谷機場被臨時轉運到美國，批評做法如同現代海盜。早前加拿大總理杜魯多亦不滿美國攔截物資，指加拿大對醫療物資的需求跟美國一樣大，會與美國嚴正交涉；法國地方官員亦指出，向中國訂購的口罩，在中國付運時被美國進口商以三、四倍的價格用現金當場買走。

反對派文宣動輒抹黑中國，當中國疫情最嚴重時，指摘中國人在日、韓等地以高價買走口罩，導致香港出現口罩荒。然而事實擺在眼前，他們視為民主模範的美國做法更誇張，動用一切力量在其他國家的機場強行將運往別國的物資收入囊中，中國人的高價收購行為只是小巫見大巫，為何反對派不批評美國？

美國以軍事霸權橫行世界，到處實施長臂管轄，通過《香港人權與民主法案》便是一例，現在更離譜到連盟友的救命物資都要打劫，加上特朗普「退群」成癮，既要別國臣服，又拒絕履行大國責任，長此以往還會有人信服嗎？反觀中國疫情放緩即不吝對其他國家伸出援手，提供醫療物資甚至派出醫護人員，連紐約州州長科莫都多謝中國送贈呼吸機。

有人以陰謀論看中國，指中國利用疫情乘機擴張國際勢力，但不論出發點為何，有能力並願意雪中送炭者，一定比自私自利橫行霸道者更得人心。