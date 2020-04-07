本欄常說，這年頭大部分人的看法，有大部分機會是錯的，大眾如是，專家如是，且看西方世界面對新冠肺炎疫情，便知道所言不差。

歐美各國一向認為群眾戴口罩無助於減少疫症傳播，故此一個月前，如果有華人戴上口罩在西方地區走動，很可能會給當地人辱罵甚至毆打。早前，美國總統特朗普在記者會上提及防疫工作，也只叫人多洗手，完全不提及使用口罩的重要性。

西方的領袖和群眾輕視口罩，當然是有根據，所據就是西方醫學專家大多認為口罩是有病的人才該戴，健康者不必多此一舉。事實證明，西方大部分專家和群眾的判斷都錯了，歐美地區的疫情一發不可收拾，正是緣於他們不重視戴口罩。

美國很多地方沃野千里，香港卻地狹人稠，按理病毒在此地更易流播。但本文執筆時，美利堅三億三千萬人口之中，有三十三萬人確診了新冠肺炎病毒，每一千人便有一個；香港七百五十萬人口，有九百多人確診，每八千多人才有一個。香港的防疫成績遠勝美國，兩者最大的分別，就是對口罩的重視程度。

新加坡政府素來英明神武，事事優於香港，但是今趟則讓香港贏了一仗。獅城至今有一千三百多人確診，單計四月五日便有一百二十宗，增幅破了紀錄，看來情況正在惡化。究其原因，正是星洲政府聽信了西方專家的意見，認為大部分民眾不必佩戴口罩，如果當地人能及早像香港般嚴防，情況應該遠比現在好。

新冠肺炎不同以往的疫症，即使患者沒有病徵，也可以傳染他人，這種情況早在兩個月前已經證實。很難明白早前西方的專家和民眾，竟然不懂因時、因事制宜，改變他們對戴口罩的態度。這個世界正不停為人們的誤判而付出沉重代價，哀哉！