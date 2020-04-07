新冠肺炎疫情嚴峻，港府頒下「社交戒嚴令」，酒吧係播毒高危地方，任何人更應遵守。然而，政府話就話巡查逾三萬次，之不過只得幾宗票控，係唔係市民特別守法聽話？睇怕就唔係啦，係廢柴政府有法不依、有法不執，禁聚令形同虛設！嗱！公民黨議員陳淑莊被揭喺上周與約四十人到深水埗一間酒吧聚會，涉違禁聚令！她事後死撐並無聚會，並聲稱以議員身份出席公務會議，故無違法。政府就回應指，議員在議會以外其他場合參與或組織群組聚集，均不獲豁免。

事實上，立法會並非法定團體或政府諮詢機構，議員喺議會外其他場合參與或組織群組聚集，不管是否屬於立法會嘅職能，亦不屬獲豁免嘅群組聚集！換言之，陳淑莊即使以議員身份參與群組聚集亦係不獲豁免，政府如果唔對佢作出檢控，難辭失職之咎！而政府有法不執，衰過無法！

陳淑莊係一個極度冇品嘅議員。大家若不善忘，應記得之前高鐵一地兩檢鬧得沸沸揚揚，呢位最愛出位博上鏡、講嘢聲沙兼冇準嘅議員，佢上電台接受訪問，被主持問到若諮詢結果反映較多市民支持一地兩檢方案，她會否轉變立場？結果佢竟然厚顏話：「市民支持便支持，我可以繼續反對！」如此捩橫折曲、視民意如無物，點做「代議士」呀？如果根據佢嘅混帳邏輯，咁即係「政府禁聚令就話之佢禁聚令，我可以繼續違禁」！

陳淑莊無理取鬧，實在面目可憎！難怪有執業大律師指佢知法犯法，「帶頭唔守法」，又指停業酒吧仍屬於公眾地方，強調陳等人違反規例係鐵一般嘅事實。「罰一人而天下知所避」，政府如果咁都唔對陳淑莊發告票，即係公告市民：違法者係唔會受到任何懲處㗎！咁「社交戒嚴令」如同無牙老虎，政府以後立例豈非等同放屁？老朽只能嘆一句：有罪不罰，不祥莫大焉！