新冠肺炎最新全球累計確診超過一百二十萬例，死亡人數近七萬人，疫情深遠影響人類社會，歐美疫情的嚴重程度遠超中國，令人感到意外，產生一連串無法找到答案的問題，例如，歐美醫學先進發達，為何在新冠肺炎爆發時顯得進退失據，治療患者更是有心無力？這現象揭露出歐美在社會及醫學的種種矛盾，是制度出問題而要承受慘痛的後果。

歐美在爆疫初期充滿自信，認為他們作為世界發達國家，沒理由不能掌控這個類似感冒的病症，推算這次新冠肺炎只是發展中國家難以應對才會爆發，更認定中國爆疫或多或少與非民主政體有關，沒想到疫情蔓延到歐美後，這些先進國家承受一發不可收拾的惡果，證明疫症爆發與社會體制無關，也說明了西方及美國在爆疫之初是錯誤地認為病毒是無法消滅，選擇用群體免疫策略應對，結果就給機會病毒肆虐。

歐美爆疫後，他們的先進醫學為何無法發揮作用？這個現象不太關乎先進醫學，而是歐美人民過於信賴他們的醫療系統，個人防疫保護意識不足，先讓新冠肺炎有傳播機會，大批長期病患者及長者感染後病情嚴重，令歐美醫療系統敲起警鐘。原來先進的醫學並不能承受突然大量增加的病人，打破了西方醫療保險所能提供的保障，部分西方國家更在無法面對龐大病患者之下，竟然放棄治療上年紀的病人。

歐洲各國之間亦在爆疫後顯露出各自戰疫，所有抗疫物資不能出口，但儲存量能否應付已無法控制的疫情？需否其他國家支援？沒有想清楚就把國家大門關閉，最終發生戰疫物資不足，要向外叫救命。美國疫情及抗疫工作類似歐洲，抗疫物資不足，口罩要重用，反映美國及歐洲國家過去長期依賴及享受發展中國家的生活產品，本身缺乏生產能力，沒有工業生產鏈就等如打疫戰沒後勤支援，都要為疫戰付出沉重代價。