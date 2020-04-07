香港電台記者唐若韞利用疫情訪問世衞助理總幹事艾爾沃德，蓄意違反作為特區政府公器的大原則，違反《香港電台約章》，違反作為特區政府公務員最基本的政治操守，推動台灣「獨立」，炮製兩個中國，破壞國家安全和統一。事實和情節經傳媒多方面報道，已十分清晰，不容唐若韞任何抵賴，更不容香港電台節目製作人員工會的聲明狡辯，當然更不會被反中亂港臭史滿身的「記協」一句「製造寒蟬效應」和「干預編輯自主」便可以轉移視線，掩飾港台蛇鼠一窩終於暴露出反「一中」撐台獨的狐狸尾巴。

唐若韞作為資深記者及節目主持人，利用訪問世衞助理總幹事公然鼓吹「台獨」，絕對不是無心之失，而是明知故問，「裝彈弓」。她問艾爾沃德會否重新考慮台灣的世衞成員資格，這一嚴肅的資格問題與疫情有甚麼關係？顯然是別有用心，設置「陰濕」的陷阱，讓艾氏稍一不慎錯答中招。單單從唐若韞提出此涉及會員國性質的問題，人們以為自己耳朵有問題聽錯了。這一促世衞考慮台灣恢復世衞會員資格的問題，完全是國家參加資格的問題，如果出自代表台灣當局記者之口，便絕不奇怪。如果出自其他國家記者之口，也可以斷定其不安好心腸。現在竟出自中華人民共和國香港特別行政區政府的香港電台資深節目主持人之口，不是司馬昭之心路人皆知嗎？不是鼓吹和支持「台獨」、吃政府糧反政府，又是甚麼？

至於訪問後續的發展，更進一步證實港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀的解釋是刻意縱容包庇及卸責。伍曼儀說甚麼「本身並沒有任何取態，因此港台審視全集內容後，認為該集節目並無違反『一國兩制』，亦沒有違反《香港電台約章》」，是擺明偏袒護短的一大堆廢話。就在唐若韞提出上述詢問後，艾爾沃德可能覺得非常唐突，停頓了幾秒後才答「聽不見問題」，委婉地拒絕就此回答。可是唐咄咄逼人，稱可再重複問題讓其聽清楚再答。艾氏隨即客氣拒答並表示：「沒關係，可以直接問下一個問題。」換句話說，不會再回答先前提出的所謂會籍問題，但可以直接繼續其餘的問題。但唐若韞未有理會及尊重艾氏的意願，繼續追問糾纏。至此，艾爾沃德忍無可忍即時把電話掛斷。

從上述對話的後續全過程，充分暴露唐若韞為「台獨」張目，死纏爛打，不達目的誓不罷休的分裂國家、破壞祖國統一的「文攻」行動，是那麼明確、清晰及鍥而不捨。而「文攻」煽動「台獨」的行動設計，又是那麼巧妙、陰濕。可是假的真不了，真的假不了，都逃不過富有國際政治經驗的艾爾沃德的法眼。最奇怪的是，作為港台總編輯的廣播處長梁家榮卻做了縮頭烏龜。

香港電台的直屬管轄部門商務及經濟發展局局長邱騰華非常震怒，罕有公開點名指出梁家榮必須為此嚴重錯誤負責。政制及內地事務局局長聶德權亦罕有公開附議邱局長的問責聲明，嚴肅批評港台離經叛道犯大錯。梁家榮是在上任行政長官梁振英時聘請的，CY已開聲要求政府即炒梁家榮。鐵證如山，就看政府怎麼辦？