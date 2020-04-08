產評：信貸評級危危乎　骨牌效應如山倒

全球經濟正備受疫情打擊，如今最「致命」的是，各地須封城鎖國來控制疫情擴散，經濟活動大幅度停頓，企業失去收入，工人丟掉工作。此情此景若再持續一段時間，經濟必陷大蕭條，各國救市非無代價，債台高築會拖累各主要經濟體的信貸評級下跌，進一步削弱企業融資能力，加重債務危機，威脅金融系統性穩定，也許全球超級「黑天鵝」還在後頭！

在資本市場上，各信用評級機構對主要經濟體的主權評級，可讓外界評估信貸違約風險。理論上，評級愈高，信譽就愈佳，反映經濟實力雄厚，資產具質量，償付能力強，企業陷入財困的可能性較少。簡而言之，這足以影響各經濟體和企業的舉債成本和能力。

觀乎目前形勢，隨着各主要地區均受疫情衝擊，亞、歐、美，甚至中東非洲皆無可幸免。有國際評級機構提早響警，今年可能有多個經濟體主權評級被下調，甚至是連降多級！對上兩次出現此情況，分別在○八至○九年金融海嘯，以及其後一一至一二年歐債危機。事實上，每當衰退風險急升或出現金融危機，主權降級是大概率的事。只是，今次較令人憂慮的，乃降級危機不限於經濟實力較弱的體系，就連中、美、歐這三大經濟體皆面臨相關風險。

當中最令人擔心的是美國！為了抗疫，當地多處陷停擺，再加上美國人一向不重視儲蓄，若經濟停頓的情況持續一季，後果不堪設想。聯儲局的「無限量寬」看似是王牌，但別忘記美國政府的財政赤字有多嚴重，進一步加大財政刺激的代價，是令財政進一步惡化；加上美元利率已達零水平，再降就是負利率。凡此種種，可見實際上華府救市板斧已不多，只要債務爆煲，足以動搖美元的霸主地位。

當然，中國的債務危機亦殊不簡單，面對主權評級受壓力，內房企業在海外的融資能力會遭到制約。房企既已「綁架」銀行體系，一旦違約個案急增，後果無法估計。雖然對中國而言，大不了是將臨危企業收歸國有，但這就意味經濟改革開放開倒車，恐加大走資壓力，骨牌效應同樣不容小覷。

過去多年量寬，未助全球經濟解決結構性問題之餘，更催生資產泡沫及貧富懸殊。如今一場疫情，拖累全球一步到位走進衰退，伴隨的瘋狂救市是誘發金融隱患、市場極端動盪、觸發系統性風險，落得「兵敗如山倒」的伏線！到底如何能跨過天降瘟疫這道坎，保企業救經濟，挽狂瀾於既倒，倒真是要無語問蒼天！