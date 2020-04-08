功夫茶：藏污納垢樓上吧　全面取締係時候

新冠肺炎疫情嚴峻，廢柴政府未有及時關閉酒吧，直至酒吧群組確診爆到失控先知衰，拿拿臨喺上周五先勒令所有酒吧須關閉十四日。之不過，有「尊貴女議員」依然涉違「限聚令」，晚上喺深水埗酒吧聚集成四十人，唔通「自古議員皆寂寞，惟有飲者留其名」？林鄭大早已溫馨提示：飲醉後甚至有「更親密嘅行為」，能不慎乎？

嗱！連「尊貴女議員」都難逃飲酒之誘惑，一般市井小民，尤其年輕男女，就不難理解何以咁鍾意流連樓上酒吧尋歡作樂。日前警方接獲線報，得悉有人涉嫌違反禁令，暗中照做生意，於是尋日凌晨派出大批警員掩至尖沙咀山林道，一個據悉由黑幫操控及販毒嘅無牌樓上酒吧。果然警方喺場內檢獲一批懷疑毒品，包括可卡因、冰毒、搖頭丸及大麻等。行動中警方共拘捕九十一人，年紀最小為十六歲，當中約三十名男女為黑幫和勝和成員。

各位街坊，警方反黑組搗破油尖旺或灣仔、中區等樓上酒吧而搜出林林總總嘅包裝好毒品，都時有所聞，根本都唔係乜「新聞」咯！功夫茶奇怪嘅係，呢啲所謂「樓上吧」遍地開花，由於監管困難，根本就淪為「毒吧」。本報亦多番追查報道呢啲樓上吧藏污納垢，根本就係罪惡淵藪，掛羊頭賣狗肉。部分樓上吧有黑幫操控，場內經常出現毒品交易和買賣違禁品。再講啊，呢啲酒吧設喺大廈內，即使警方採取行動，毒販都有時間清理罪證，令執法變得困難，形成「無王管」狀態；加上呢啲酒吧地方細，人多擠擁，走火安全亦成疑，一旦發生火警，後果不堪設想！

本報一再指出，樓上吧隱密性高，向未成年人賣酒，亦係罪惡和毒品滋生嘅地方，根本唔應該存在，警方唔係唔知，之不過，即使一年去油尖旺區，喺部分樓上吧做幾次「大龍鳳」就以為解決問題，呢個做法同將啲垃圾灰塵掃入枱底，然後就拍着手笑住話「乾淨晒」其實冇乜分別！政府禁毒宣傳不斷，好似「企硬！唔take嘢向毒品說不」又或者「索K會壞腦」，若然幾句宣傳口號就可以叫人戒毒，嗰啲就唔係叫毒品叫甜品喇！大家都知大腦釋放多巴胺可令人快樂好爽！根據研究，如果性愛能令多巴胺含量提升百分之一百，可卡因可上升百分之三百五十，而冰毒更加係接近百分之一千二百！一試毒品，上咗癮就好難翻身。

年輕人毒海浮沉，根本永遠上唔到岸！所以話，對樓上吧要全面取締，更須將販毒嘅幕後黑手揪出來，連根拔起，咁先至係真正解決問題！唔好等到失控先知衰啊！