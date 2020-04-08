神州觀察：醫療物資質量差　嚴查出口挽聲譽

中國海關近期加強對出口醫療物資的查處力度，原因是當局用來發揚人道主義、重塑國際形象的援外防疫醫療產品屢傳質量問題，反令聲譽更受損。只是製假大國實在經不起查，短短數日便查出逾千萬件偽劣出口物資，真不知應該感到慶幸還是沮喪。

據內地海關總署在四月五日晚發布的數據顯示，自上月三十一日以來的一周內共查獲不合格企業生產或無醫療器械產品註冊證書的醫療物資超過一千一百萬件，當中包括九百九十多萬個口罩，十五萬五千套防護服，新冠病毒檢測試劑逾百萬份，及紅外線測溫儀兩萬多件。審查發現，有企業搞虛假申報，夾藏口罩，亦有企業試圖將新冠病毒檢測試劑偽造成其他產品出口，花樣繁多，令人防不勝防。

此番截查成果得益於當局近期推出的新規，即中國出口的新冠病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機及紅外線體溫計等五類產品必須取得國家藥監部門相關資質，符合進口國質量標準要求。換句話說，當局此前並未實施該兩項要求，最典型例子就是上月深圳某生物公司出口西班牙的試劑盒質量問題，揭發一些中國企業不需國內註冊，便可獲歐盟認證生產醫療產品出口。只是一旦出問題，相互推諉扯皮不說，始終東西是中國生產的，污水難免潑到中國身上。

由此可見，當局在積極援助外國抗疫之前，應先把好自家產品質量的關，免再生出「好心辦壞事」的尷尬，否則「病毒輸出國」污名未消，又多了個「偽劣醫療物資輸出國」的惡名，得不償失。這種擔憂不是沒有原因，須知在全球鬧口罩荒、防疫醫療物資嚴重緊缺的當下，內地眾多企業都在開足馬力搞生產，乃至一些毫不相干的企業亦紛紛跨界轉型，做起醫療產品出口生意，從未接觸過口罩機的人轉眼就可成為調試員，又如何保證質量？

公安部指自疫情爆發以來，各地已經偵辦逾千宗各類製售假劣防護物資案件，並且搗毀八百多個犯罪窩點，查扣四千八百多萬個涉案口罩，及一批醫用酒精、消毒液等。就連疫情重災區湖北省，亦有不法企業違規生產「三無」口罩，或是囤貨居奇，坐地起價，大發國難財。

自家人遭罪還不夠，更要將禍水外引，足見海關必須做好截查把關工作。惟相關出口防疫物資銷情依舊暢旺，過去月餘時間已有逾百億元交易，國際訂單多到做不完，以無良奸商之唯利是圖，會以怎樣更高明手段讓偽劣醫療產品蒙混過關，繼續坑害全世界，不難想像。總之管不住醫療物資質素，肯定會招致更多仇中情緒及所謂污名化、政治化攻擊。