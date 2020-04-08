世界視線：約翰遜病情加重　英抗疫形勢不明

英國抗擊新冠肺炎的仗正打得如火如荼，英女王伊利沙伯二世，發表登基後第五次電視講話，激勵國民之際，身為政府首腦的首相約翰遜，中招後病情卻不斷惡化，當地時間周一被送入深切治療部留醫，並指有需要時由外相藍韜文暫代職務。

約翰遜領導的抗疫工作，可用「開低走高」來形容。疫情初興之時，正當各地普遍採取嚴防死守策略，約翰遜卻劍走偏鋒，提倡所謂「集體免疫力」，不惜讓全國幾成人口染疫，更警告民眾須有心理準備，跟至愛家人告別，被批評佛系抗疫。

其後約翰遜的態度來個一百八十度轉變，宣布限制民眾聚集，關閉酒吧等公眾場所。有分析認為，約翰遜之所以「以今日的我打倒昨日的我」，乃有意為之，事關英國的公營醫療系統資源嚴重不足，特別是深切治療床位跟人口的比例，在已發展國家中排名偏低，集體免疫力的倡議一出，包括在英國留學和經商的外來人口，頓時引發恐慌，雞飛狗跳，實際上減本土醫療負擔，堪稱另類的英國人優先。

不管怎麼說，約翰遜在這個緊要關頭病重，實在不是時候。有傳染病學家估計，英國在未來一周至十天，將會迎來疫情高峰期，單日死亡人數或將超越七百人。更要命的是，國家面臨重大危機的初期，民眾普遍對領袖更為寬容，約翰遜由是享有「民意蜜月期」，支持率一度超過七成，但隨着感染和死亡個案不斷增加，約翰遜的抗疫對策，勢必被國民置於顯微鏡下加以檢視。

約翰遜從不諱言，自己視前首相邱吉爾為從政楷模，可以理解，他視今次抗疫，比作邱吉爾帶領英國人打贏二戰的歷史機遇，但正是在相位最後兩年的一九五三年，邱吉爾中風，為免引起公眾恐慌，一直隱瞞到落台為止。今時不同往日，人們很難想像約翰遜能重施故技，如今人們最關心的是：約翰遜一旦無法視事，權力真空由誰填補？英國不同於美國，可由副總統頂上總統一職，在權力移交方面並無「Plan B」 ，令約翰遜的病情更惹人關注。