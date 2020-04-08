正論：執法抗暴判囚　縱容禍港黑手

執法變犯法，七警涉襲擊案其中五警申請終審許可失敗，意味翻案無望，淪為階下囚，帶着罪名過餘生。另外兩名上訴得直的警員，也曾飽受牢獄之苦後才獲釋，生命留下不能磨滅的傷口。七名執法者的下場，對迷信法治的香港人無異是當頭棒喝，法治已死，又一鐵證。

這七名警務人員在二○一四年「佔中」爆發期間，執行職務抗暴，被指涉嫌在金鐘添馬公園襲擊公民黨前成員曾健超，造成他身體受傷害，在一七年被裁定罪成，全部判監兩年。七警上訴求清白，其中兩人得直脫罪，其餘五人只獲減刑，再向終審法院申請上訴許可，可是昨日終院的判決，把他們推向絕望的深淵。對比九名佔中搞手禍港殃民，竟獲法庭輕判，現在全部離開監獄，法律的天秤向哪邊傾斜，不問可知。

為期七十九日的佔領行動禍害深遠，「佔中三子」戴耀廷、陳健民及朱耀明鼓吹年輕人「違法達義」，不但毀了一代人，更埋下反修例黑暴的禍根，令特區走上衰亡之路，可謂罪孽深重，但三子去年僅被判囚十六個月，朱耀明更獲緩刑兩年，陳健民已刑滿出獄，戴耀廷亦獲保釋等候上訴，另外六名佔中搞手只有黃浩銘及邵家臻需要入獄八個月，其他則獲判社會服務令或緩刑，遠較五警兩年刑期為輕，教人質疑法律的公平。而且警員涉刑事罪行會失去長俸，多年努力毀於一旦，所受的懲罰又豈止表面的刑期？經歷同樣遭遇的還有警司朱經緯，眼見同袍接二連三慘痛經歷，蒙受不白之冤，印證司法不公，警隊的士氣亦大受打擊。

更令人氣憤的是，尚有包括壹傳媒黎智英在內的三十九名佔中搞手，五年半未有落案檢控，始作俑者逍遙法外，執法者則重判，簡直荒謬絕倫，變相鼓勵年輕人衝擊法治，結果九子判刑兩個月後便爆發反修例示威暴潮，法院更被暴徒縱火破壞，造成莫大諷刺。有消息指警方早已將另外三十九名搞手的搜證材料交予律政司，但一直未獲跟進。空穴來風，未必無因，警方在暴潮拘捕超過七千六百人，但僅檢控千多人，仍未有人因為暴動罪重判，不斷上演「警察拉人，律政司放人」。亦有檢控官一邊處理暴動案件，一邊出書教暴徒逃避檢控，令人懷疑律政司內充斥無間道，「 身在漢營心在曹」。

律政司崩壞，由來已久，但鄭若驊在一八年初出任律政司司長後急速惡化，鄭其身不正，誠信破產，僭建、秘撈及瞞報醜聞層出不窮，解說不力引爆反修例暴潮，而且更淪為黑惡保護傘，包庇反中亂港的黎智英。黎甘為美國作倀，被官媒斥為「叛國禍港四人幫之首」，長期藉旗下刊物煽動示威，資助泛民主派搞亂香港，陰謀奪取特區管治權。黎既是佔中幕後金主，又涉黑金秘捐泛民，律政司卻一直放生黎智英，受盡千夫所指，最近才裝模作樣起訴黎涉嫌非法集結及刑事恐嚇等罪名，會不會重複律政司在刑事檢控經常出現的「甩轆」，以致有人得益獲釋放，大家拭目以待吧！朝中有人好辦事，暴潮中多宗藏有攻擊性武器及暴動罪案件獲撤控，又豈是偶然？

律政司怯洋懼外，政府也表現畏縮，暴潮初期竟然對暴徒跪低，發放極錯誤訊息，之後即使疾呼止暴制亂，也難補救錯失。特首林鄭月娥平亂一味依賴警方，反對派便在網絡文宣鼓吹仇警意識，連教師也像被洗腦詛咒警察死全家，年輕人簡直視警察為殺父仇人，用盡各式暴力，縱火擲彈出刀槍，警員使用適當武力自衞，隨時被指濫用武力而惹官非，還能安心執法嗎？最近社會深層次矛盾又再度成為城中熱話，各方檢討一國兩制為何荒腔走板，當然不能漏數司法姑息養奸所造成的警民對立局面。倘若警隊進退維谷，特區無險可守，反對派便可一攻而破。迷信法治，兩制遲早不治。

五警翻案無望，令人對香港司法心死了，不再抱有希望。要重整法治，挽回市民信心，首先要整頓律政司，盡快革走鄭若驊。司法系統內亦要進行大規模去黃掃黑，法官委任制度要徹底檢討，切勿讓反對派在法庭內外一唱一和。愛國愛港法律界人士要敢於發聲，與泛民那些藍血大狀抗衡。網絡年代誰贏得話語權便佔盡優勢，執法者被抹黑，得益的當然是犯法的人。