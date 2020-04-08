美國在總統特朗普的主政下，會否又開戰呢？最新的情況是美國以國際聯軍的名義進逼委內瑞拉。

美國要攻擊委內瑞拉的理由是他們判定委內瑞拉總統及主要官員對美國販運毒品，沒有直接證據卻由美國司法部審決，稱他們為「販毒恐怖主義分子」。國際公認對美國販毒主要國家是哥倫比亞，美國卻不動武，或許是因中央情報局長期與哥倫比亞的毒梟勾結。中央情報局早有前科。

美國一直企圖推翻委內瑞拉的民選政府，顏色革命手段層出不窮，只是它收買不了委內瑞拉的將領，未能一如當年侵略伊拉克那樣收買軍方，使薩達姆政權一下子崩潰，也未如玻利維亞那樣收買軍方領導，用政變驅逐民選總統。顏色革命不成，暗殺無處入手，因為古巴和俄羅斯均派出特種部隊保護總統及其主要官員。於是，美國只能「赤裸」上陣，企圖直接侵略，並拉上哥倫比亞。美國的說法是用武力封鎖委內瑞拉的海岸線，但動用的兵力實在可以侵略，或以斬首行動捕捉委內瑞拉總統。即使未即時出兵侵略，也形成壓力壓迫。美國媒體已公開說是借委內瑞拉疫情和制裁下的經濟危機來進行打擊，伺機奪權。

不過有俄羅斯與古巴衞隊的防範，美國不易得逞。而聯合國早已警告，新冠肺炎疫症會帶來整個拉丁美洲的大衰退。委內瑞拉並不特殊，且被制裁經年，經濟沒有甚麼泡沫如巴西、阿根廷等國，可因疫情引發的大衰退帶來大破壞。反而各國都蕭條，委內瑞拉人民不會外逃或響應美國叛變。於是，美國派出戰艦、戰機、陸戰隊在委內瑞拉海域外曠日持久，反成國際笑話。

為了解困可能冒險動武侵略，可是俄羅斯已經警告，他們會以任何形式參與防衞委內瑞拉，美、俄兩國便易引發直接衝突。以俄羅斯的力量，也按敍利亞先例，美國未必可一戰而勝。一戰不勝，便進退維谷。真要大打，美國難以兼顧兩個戰場。伊拉克、敍利亞乃至中東便兼顧不及，讓俄羅斯與伊朗聯手把美國勢力壓縮。美國在南海也不敢真的再耀武揚威，欺凌中國。歐洲各國亦會進一步與美國拉開距離。美國對付委內瑞拉的國際聯軍，便是拉丁美洲的小國，也會不甘心不情願。美國侵略委內瑞拉沒法戰勝，也沒法抬高國際石油價格。只有美國總統特朗普瘋狂，軍方鷹派才冒險。美國國運在大疫重創之下出兵而敗，便走下坡，國內反對勢力更大興。

美國對付委內瑞拉，一如對付中國，是恨在心裏，卻沒法宣洩。只是到處挑釁，最終還是退縮，卻造成世界大亂！