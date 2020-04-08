四月五日星期天，政府在一個星期前發出的抗疫「禁聚令」已如同廢紙，市民們當其「冇到」，商場內人頭湧湧，多間商舖和食肆滿是顧客。食客們逼爆餐枱，「甩開腮幫子」大嚼，歡聲笑語，意氣飛揚，就差擼胳膊挽袖子，猜令行酒也。

放眼香江，全無「全民抗疫」之景象，好像香江府衙根本沒有頒布「禁聚令」似的。據報道，「禁聚令」發出後，執法人員巡查逾三萬次，發出接近三千次勸喻，然而票控和檢控則寥寥可數。在此當兒，大狀出身的公民黨政客議員陳淑莊在酒吧內與大約四十人聚會，明目張膽挑戰政府「禁聚令」。

事發後，她還搬出立法會議員「在議會以外其他場合參與或組織群組聚會」可有豁免權為自己辯解，然而被政府駁回。只是當局一如既往的「政府怕議員」，特別是害怕有大狀身份的反對派議員，不敢對陳淑莊作出檢控。陳淑莊的逃脫法網和香江府衙的有法不依，執法成空，向社會和市民不理禁令發出了鼓勵性的訊息，當局在自廢武功，帶頭毀法也。

其實，「禁聚令」如同廢紙絕非偶然，政府有法不依、帶頭毀法也絕非偶然，其源始於去年六月至今未平的反修例風波暴亂。在這場暴亂中，因為反中亂港集團的發動，香江府衙的投降，縱暴市民的參與，香港的法治被打得稀巴爛，多年來香港人尊重法治、敬畏法治、力行法治的精神也被打得稀巴爛，違法達義、違法大晒、違法榮光橫行霸道，到處作亂。

暴亂中，香江府衙也沒少端出各項法令，然而欠執行、不管用，暴亂分子、縱暴市民頂風作案、逆法而行幾乎成了習慣，且常常「反擊成功」，這當中一定還有檢控和法庭中人的明暗配合。於是乎，大家一起糟蹋法治、毀壞法治，香港人不僅在暴亂中吃盡苦頭，在這場抗疫中也將苦頭盡吃，共同作孽，其怪誰乎？

「天下興亡，匹夫有責」，法治存廢，更是人人有責。然最可悲者是有人當了毀法的炮灰而不知，還挺樂。