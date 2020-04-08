美國政府應對新冠肺炎疫情的表現，大概可以用四個字形容：醜態百出。法、英、德和加拿大等先後指摘美國「截劫」口罩等醫療物資，可見美國佬狗急跳牆，已沒有任何道義可言。總統特朗普開口閉口美國優先，本來就是極端自私自利，如今被疫情搞得焦頭爛額，更是窮兇極惡，除了刻意針對中國，連盟友也不放過。加拿大總理杜魯多指美國禁止口罩及其他防疫物資出口的做法錯誤，表示兩國「合則兩利，鬥則俱傷」。這顯然是與虎謀皮，美國從來都是追求獨贏，而不管甚麼兩利，西方政客到現在還看不清美國真面目，不亦愚乎？

惡人自有天收，不管美國佬多麼窮兇極惡，也惡不過病毒。其確診病例正以每天逾萬宗的速度增加，遙遙領先全球，五角大樓準備了十萬個屍袋，恐怕還不敷應用。美國是最早對中國封關和撤僑的國家，也是最早禁止醫療物資出口的國家之一，結果還是搞得如此狼狽，可見特氏政府是多麼的無能，這豈是「截劫」其他國家口罩所能彌補？向中國潑髒水又能解決甚麼問題？

一節見則百節知，這場疫症既見證了美國綜合治理能力低劣，也再次暴露美國醫療系統千瘡百孔。面對極其昂貴的醫療費用，普通民眾根本病不起，萬一不幸染疫，只能選擇要錢或要命，基層等死，中產等破產，這才是導致疫情失控的主要原因。美國號稱世界唯一超級強國，說穿了不外如是，一場疫症就完全露餡。

特朗普政府應對疫情一塌糊塗，換作是在其他國家或地區，早已成為過街老鼠。但諷刺的是，調查顯示仍有四成多美國民眾滿意其表現，你說怪不怪？美式民主被吹得神乎其神，美國選民更被視為相對成熟，原來一切都是欺人之談。民主選舉不是選出賢能，反而選出廢物，不僅反映美式民主虛偽荒誕，也反映美國選民智商有問題。