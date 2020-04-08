香港百年興衰，由去年中到現在可謂衰到貼地，暴潮未盡、疫潮爆發，一波又一波狂潮輪到結業潮，一家又一家食肆及酒店關門，假如政府又再延長社交戒嚴令等新例，相信娛樂場所包括戲院、卡拉OK及麻雀館等都會相繼倒閉，旺角變淡角，亞皆老街吉舖連連，蘭桂坊水盡鵝飛，這便是特首林鄭月娥上台三年來的政績嗎？

古語有云論功行賞，現代人事管理的概念也是如此，古人亦云賞罰分明，企業每年都進行員工表現評估，以作升職加薪甚或裁員的指標。香港不少民調由於調查機構立場不同，所以結果不盡相同，但這些年來各大民調都難得一致交出同樣結果，林鄭民望及評分都是直線插水，史上最差，反映她如何不得民心。縱暴容亂，抗疫不力，這個成績表竟出現負分，做學生會留級或踢出校，做打工仔幾可肯定「冇得留低」，連「做好這份工」也做不到，林鄭這時竟然將獲得加薪，難怪連建制派議員也說這是荒天下之大謬，要求她帶頭減薪三成，與市民共度時艱。

林鄭新調整的年薪達到五百二十一萬元，在各地政府領導人薪金排行榜高踞亞軍，比美國總統特朗普年薪三百多萬元更高，還未計其他津貼，而她座下問責官員工資都直逼各國元首，香港除了樓價傲視全球，官員薪酬也是世界頂尖，質素卻不成正比。香港市民血汗金錢交稅，卻用來出糧供奉給特區廢官們，以國際元首級水平待遇獻世，尸位素餐。最離譜是薪酬按消費物價指數調整，有增無減，表現差劣仍然可以年年加人工。

林鄭加薪絕對是特區年輕人的壞榜樣，以為加入政府，找到一份鐵飯碗工作，是是但但，視民望如浮雲，民生疾苦視而不見，安安樂樂坐着等到退休，有識之士當然恥與為伍，剩下還有甚麼人會加入這個熱廚房呢？