剛剛從網上閱讀到一位印度女記者萊爾（Arundhati Roy）在《金融時報》撰寫有關印度如何面對新冠肺炎疫情的一篇專題報道，很全面很深入，寫出不少西方傳媒一直都忽略的情況，值得細讀，有助我們增加對印度疫情的了解，因為香港傳媒一直少見報道印度如何處理疫情。

直至三月底發放的統計數字，我們一直以為新冠肺炎疫情在印度甚為輕微，檢測後確診才一千多人，死亡約幾十人。不少人都替印度能夠避過疫情爆發感到慶幸，也有人奇怪為何印度的確診和死亡人數奇低，大家都半信半疑，因為數字與印度的十三億人口，兼且相對落後的公共醫療制度帶來的預期差異太大。不過當時也讀到內地由居住當地華人傳出的網文，他們普遍十分緊張，如臨大敵，一早便購入大量衞生醫療用品，囤積瓶裝水和食糧，預防一旦疫症大爆發時，足以留守在家中過生活。按他們的說法，印度根本就缺乏新冠肺炎病毒的測試劑，公立醫院沒有，連自己付錢求診的私立醫院也缺乏供應，就算病人懷疑自己受感染，也無法測試，當然不會確診，只能夠留家休息等候自我痊愈，情況就像英美初期情況差不多，少測試少確診。在這大群沒有測試，不確診不隔離的印度市民中間生活，那裏的華人怎會不感到恐懼？

萊爾的文章指出，今年二月，意大利已確診和死亡人數急升，印度政府還不予重視，毫無準備，在為地方選舉爭取席位忙碌，跟着便是籌備歡迎美國總統特朗普的盛大儀式，參加人數之多，可列世界首位。要等到三月中，總理莫迪才回頭看新冠肺炎疫情的狀況及防禦方法，可惜為時已晚，病毒已經入侵擴散，成社區感染，防不勝防。當時印度有不少人民輕視疫情，依然大批群眾聚集，有人宣揚飲用牛尿可以防疫，也有穆斯林湧往清真寺一同祈禱，尋求真神指引。

印度政府對付疫情的方法，是在主要大城市實行「家居令」，命令食肆和公共娛樂場所關閉，實行戒嚴，制止人民上街。食肆和娛樂場所員工齊齊失業，不少人本來是從遠處鄉郊進城市打工，工作場所關閉無處棲身，要回鄉公共交通又斷絕，結果或擠進貧民窟，或流浪街頭，遭到警察毆打驅趕。也有人選擇徒步回鄉。

這樣大群衞生條件差，沒有能力預防疫症的人或散居城市街道，或聯群結隊逃難，長途跋涉回鄉，不知他們如何能夠控制疫情爆發傳播。看來繼美國後，印度將會是新冠肺炎疫情的爆發點，數字勢必飆升，此趨勢已無法制止。