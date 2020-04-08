不少香港人有戀英情意結，以為英國樣樣好，香港樣樣衰，事實是否如此呢？英國飽受新冠肺炎蹂躪，單日死亡人數屢創新高，人們不怪政府防疫不力，反怪5G網絡基站。事緣當地謠傳5G網絡可能傳播新冠病毒，有網上貼文更鼓吹民眾破壞基站，結果英格蘭中部伯明翰和北部默西塞德，連日都有基站遭破壞或燒毀，嚇得內閣辦公室部長高文浩跳出來直斥胡說八道。最好笑的是，被燒基站根本沒有提供5G網絡，一直以冷靜高智自詡的英國人，到底知道自己做甚麼嗎？

事實證明，愚昧無疆界之分，無知也無種族之別。當香港兩個月前爆發「盲搶炎」而遭西方國家恥笑，兩個月後即風水輪流轉，盲搶炎傳遍英美澳加和歐洲各地，當地人甚至為了爭奪一卷廁紙而大打出手，比香港人更誇張。又例如反修例黑暴製造一個又一個謊言，甚麼831打死人、黑警殺人棄屍、新屋嶺強姦等等，一聽就知不可能發生的事，一樣有人深信不疑，英國政客如彭定康之流甚至加把口踩多腳。現在好了，英國人終於身受謠言所害，好端端的基站遭燒毀，病毒殺到復自亂陣腳，還談何抗疫？部分英國人白癡到甚麼程度，可見一斑。

事實上，英國的疫情雖不如美國嚴重，但一樣深陷泥沼不能自拔，否則英女王也不用出山發表全國講話。可見，繼首相約翰遜確診後，其大肚未婚妻也出現病徵，惟嗅到棺材香也不懂流眼淚，居然表示毋須接受檢測。正是政府佛系抗疫，約翰遜甚至一度欲任由國民受感染而發展「群體免疫」，才讓疫情失控至一發不可收拾。正如鍾南山所說，西方國家單是封城而不嚴守社交距離，根本無濟於事。難為英美等國在中國疫情最嚴重之時一臉幸災樂禍，現在又有誰能笑到最後？

由脫歐公投開始，已見英國人智商低落，如今選出一個佛系約翰遜，更見這個國家的墮落。