英國首相約翰遜染上新冠肺炎病毒，發燒十天後入醫院檢查，現已被送入深切治療部。約翰遜在未病倒前仍緊守崗位，指揮抗疫，沒有功亦有勞，精神可敬，筆者在此衷心希望他能早日康復。

但在今次疫情中病倒的不只是英國首相約翰遜，而是整個歐美體制。新冠肺炎最早在中國武漢爆發，一月下旬武漢已為防疫而封城，為甚麼其時美國及英國各國領袖仍在閒庭信步，不作有效的防治工作？兩個多月前，已證實新冠肺炎病毒可以人傳人，而且患者不一定有病徵，為甚麼西方醫學專家仍反對民眾佩戴口罩？

新冠肺炎病毒突然來襲，港台的抗疫物資一度匱乏，但兩地的口罩荒大抵只維持了一個月，官民懂得自救，馬上投入生產。如今寶島的口罩已多得可以送去接濟歐美等國家，香港大部分人也做到「一人一日一口罩」的標準。日前，筆者購買了三百個口罩寄到北美支援當地親友，產品包裝全是寫上「香港製造」的字樣。歐洲、美國等國家的生產力理應十倍、百倍於香港和台灣，西方疫情大爆發已有約一個月，試問為甚麼香港、台灣尚能自救，歐美國家卻亂作一團？

再看英國首相約翰遜，他染病後的處理手法也讓人費解。換了在內地或香港，就算是一個普通病人，確診新冠肺炎後發燒，早就應該送院治療。我不明白為甚麼約翰遜可以熬上十天高燒才入院檢查，這不是將人命視同兒戲嗎？哪怕這是約翰遜本人的意願，難道英國政府的醫療團隊就不該及早勸喻和制止他嗎？

疫防猶如城防，外敵來侵，打仗全憑一股士氣，將帥倒下，而且還是因傻不楞登的原因而倒下，民眾抗敵之心就會因此崩潰。可憐的是，英美領袖的腦袋都像患了病，整套西方體制亦在患病，而且病毒比新冠肺炎還兇，看來非得一併作深切治療不可。