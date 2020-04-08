特首林鄭月娥疫市加薪，由去年度年薪五百零九萬元加至本年度五百二十一萬元，年薪加十二萬元，即係月薪加一萬元，由是引來爭議，更成為全城狠批焦點，跨黨派一直批評佢喺咁嘅形勢仲加人工係厚顏，建制派甚至要求佢減薪三成，乜咁大整蠱啊！

林鄭逆市加薪，全城炮轟！佢喺防疫頻穿窿，市民食穀種下，任林鄭官到無求膽自大都唔敢嘴硬，只能「謙卑」咁表示，加人工並非自己想㗎，係既定機制，鬼叫十五年來本港消費物價指數持續上揚咩！薪酬按通脹定期調整，是自去年七月一日調整，而非今次提出加薪申請。林鄭表示個人對薪酬調整「持開放態度」，若社會狀況「再轉差會適時回應」。幾咁得體！

果然官是老的辣！林鄭掌握疫情就真係麻麻，咁又唔可以完全怪佢，因為整個管治班子都好廢，林鄭適當時候就會「話到口中留半句，理從是處讓三分」！以林鄭性格，好強要威，自信滿滿，依家成日被人噓到失魂，建制都唔賣佢帳，甚至盛傳畀建制議員粗口「問候」，民望低殘，一沉百踩，連商務及經濟發展局前局長蘇錦樑日前都喺社交平台引述報道反問：現在情況不夠差，還要轉差才回應？你話年年考第一，曾因一次考第二都喊餐死嘅林鄭依家畀人百箭齊發，前舊臣利刃穿心，以佢好勝嘅性格，呢啖氣幾難啃㗎！

林鄭依家話畀大家知，為保位，佢有韓信受得胯下之辱嘅EQ，完全可以自我情緒控制。老朽有時都覺得佢幾委屈㗎！佢人工無錯係全球國家或地區領袖薪酬第二高，只輸畀新加坡總理李顯龍，以佢一次考第二都喊餐死，李顯龍薪酬仲高過佢成倍有多，自己應該喊到地動山搖啦！至於媒體成日話佢人工高過美國總統，唉！特朗普外訪有「空軍一號」嘛！人比人比死人！算吧！再等「適時回應」，輕舟已過萬重山，拜拜你條尾！