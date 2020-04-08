新冠肺炎年初開始在武漢爆發，再席捲台灣、南韓、日本，再到伊朗及現時的歐美國家，每在一個國家地區爆發，都給當地做一次疫症檢閱，考驗這些國家地區的應變及抗疫能力。兩個多月來，內地及東南亞國家地區的抗疫工作取得進展，疫情開始穩定，反觀歐美現在似乎像「倒瀉籮蟹」般混亂，抗疫政策一次又一次更新，但沒有擊退或控制疫症的明顯效果，時間再拖下去，治療病症及抗疫物資會更緊張，未來歐美國家遭新冠肺炎打擊就會更大。

抗疫首重於防疫，行政上需要嚴謹及服從以促抗疫之功，在物資上就要依靠大量的口罩及消毒劑避免感染，歐美國家充斥自由民主自我意識，抗疫指令少不免當耳邊風，未殺到埋身亦不會提高警覺。預防感染物資更不消說，歐美國家的抗疫物資儲備，可謂少之又少，自恃是落單就有供應。正當新冠肺炎疫情世界性爆發，各地都需要抗疫物資，供應鏈就出現不平衡，坐等供應，當然處於被動及無助。

二次世界大戰後，歐美國家全面發展高科技，工業生產就撥交包括內地及東南亞「窮國」處理，歐美總是享受別人的生產成果。久而久之，國際物資演變成為兩個供求板塊，包括醫療設備的工業生產，就由東南亞國家地區包攬，歐美國家落單就獲得供應。

這次內地兩個月內控制新冠肺炎繼續爆發，主因也是工業供應鏈發揮出效能，呼吸機、檢測工具、口罩、手套及消毒液等，春節假期後快速復產，供應各省市應對疫情需要，再配合行政指令的禁閉措施，堵截了傳播機會。

內地在疫情受控後，繼續發揮工業供應鏈作用，大量生產口罩消毒劑等防疫用品，醫務人員帶同物資出口到意大利等西方國家協助抗疫。預防物資的重要性在於減少感染，比先進的治療科技更能在抗疫工作發揮作用，反映工業生產供應鏈的重要性。