上周香港電台的一個英語時事節目，訪問世界衞生組織助理總幹事關於各地應對新冠肺炎的情況。當節目將近尾聲時，該名記者反覆問及台灣當局能否獲得世衞成員的資格，企圖藉疫情的機會煽惑「台獨」，顯然有違「一個中國」的根本原則。適逢今年是《基本法》頒布的三十周年，我們是時候反思多年來對國情教育的不足，以及日後應如何正確認識國家憲法的意義。

眾所周知，世衞是聯合國轄下的專業組織之一，負責全球的公共衞生事務，其成員資格是以國家作為單位。在「一個中國」的原則下，台灣地區是為中華人民共和國不可分割的領土。我們國家已在世衞充分代表台灣當局的持份，不明白為何有人會針對相關的成員資格，向世衞官員發出不明所以的提問。

也許，只是一名記者對於相關的國際慣例，欠缺足夠基本認知，也未能掌握國家完整的真正意義。然而，香港電台作為擁有多年歷史的新聞機構，而該時事節目亦應有經驗豐富的製作人及監製主管，何故能讓如此違背國家原則的內容剪輯播放？顯然，有些人故意製造問題事端，在抗疫期間危害兩岸群眾的感情。

節目公開播放後，即引來多方猛烈的批評，而商務及經濟發展局局長邱騰華更指，內容有違「一個中國」及《香港電台約章》的原則。其實，局長應指斥其違憲才對。然而，有些人卻為香港電台的行為護航，指他們有編採自由，不應受到任何外界的政治壓力。事實上，編採自由也有一定的界限，不可任意無限延伸。今次的事件，與編採自由沒有半點關係，而是節目所表達的內容，不尊重國家領土完整，實乃關乎憲制的精神及民族的大義。

加之香港電台是以公帑運作的部門，帶頭蔑視國家體制的行為實在異常諷刺。我們相信，市民期望的港台其實很簡單，不至需要其為政府搖旗吶喊，但至少需要為社會表達正確的訊息，做到客觀持平的報道。再以近日港台所製作的《頭條新聞》來說，以低級趣味的手法多次批評警察的執法行動，對執法人員毫不尊重，企圖挑起市民不必要的「仇警」情緒，實屬不能接受。

說到底，「家必自毀而後人毀之」，特區政府不能一直視而不見，絕對有責任對港台加以整頓。另外，當局更應有落實宣講國家憲法及《基本法》的政策，讓大眾市民明白到共同維護國家尊嚴、國家完整及國家安全的重要性。若然大家更清楚憲制責任的意義，港台未來再有如此的越軌行為，香港社會勢必能夠齊心遏止。

假設我們連自己的國家也不尊重，又如何叫外國人尊重我們呢？在上周全國哀悼抗疫遇難者之時，一名法國記者暗嘲是「在埋葬Pokémon」，對我們的烈士、逝者及醫護毫無尊重可言。作為香港市民，我們又是否真的能夠忍受外國對我們國家如此侮辱的言論呢？

在此必須重申，香港電台的越軌行為不關乎編採自由的問題，而是他們有否認真對待國家領土完整的責任。尤其是在新冠肺炎疫情仍在肆虐之時，我們更應齊心抗疫，減少不必要的內耗，不要再為國家添煩添亂。