正論：全城水深火熱　救市紓困要快

新冠肺炎大流行，全球經濟陷入深度衰退，香港同樣哀鴻遍野。千呼萬喚之下，港府終於公布第二輪防疫抗疫基金，史無前例動用近一千四百億元救市紓困，包括八百億元保就業計劃，港鐵亦會破天荒下調票價。無可否認，有關措施幾乎涵蓋各行各業，用心不可謂不良苦，但救人如救火，港府必須減省繁文縟節，加快撥款速度，並要設立完善監察機制，確保打工仔受惠，必要時更要加碼紓困，務求令香港盡快擺脫回歸以來最大危機。

特首林鄭月娥昨日率領多名問責高官宣布總值一千三百七十五億元的紓困措施，當中最矚目的是八百億元保就業計劃，政府會為僱主提供五成工資補貼，每名僱員上限九千元，為期六個月；此外，建議港鐵七月起下調票價兩成，為期六個月；至於在第一輪防疫抗疫基金未有受惠及受重創的行業，以及受「社交戒嚴令」影響的商戶，今次會為他們提供逾二百億元援助；政府亦會寬減多項收費、租金和優化中小企融資貸款擔保計劃，以及放寬失業綜援的資產審查，並延遲交稅期等。而特首林鄭月娥及各主要官員未來十二個月會減薪一成，以示與市民共度時艱。

可以看見，目前已有多個行業陷入停擺，經濟活動幾近癱瘓，失業率創九年新高，香港正面對空前的經濟危機。遲到好過無到，港府終於一改守財奴的作風，連同第一輪防疫抗疫基金和財政預算案公布的紓困措施，動用公帑總數近二千九百億元，佔本地生產總值約一成，可說大手筆。儘管今個年度財政赤字增至百分之九點五，財政儲備亦由原來的一萬一千多億元，降至八、九千億元，但數字並不重要，重要的是解決燃眉之急，香港勝在底子雄厚，養兵千日用在一朝，此其時也。

當然，港府「轉死性」值得肯定，但亦要慎防官僚習氣，阻延行業受惠。這樣說並非無的放矢，第一輪防疫抗疫基金二月中已經公布，但基金轄下的「零售業資助計劃」竟延至上月底才接受申請，而且手續繁複，並不是林鄭所說的程序簡單、容易申請。結業潮、倒閉潮已經開始，要是港府繼續拖拖拉拉，救市未捷業界先死，徒令基金得物無所用。更不必說，財政預算案提出的派發一萬元至今十畫未有一撇，是否能在暑假發放無人能知，反觀前年推出的選擇性派發四千元足足搞了近兩年，如果港府仍然死性不改，恐怕「涸轍之鮒」的教訓就在眼前。

事實上，港府的「往績」令人毫無信心，單是「擠牙膏式」推出防疫措施便是典型例子，數日前才說美容院和按摩院加強防疫便可繼續營業，昨日又公布兩者須休業十四日，足證廢官每次都是頭痛醫頭，從來沒有深思熟慮。今次的紓困措施看似面面俱到，但以廢官思慮不周的慣性，難保不會有漏網之魚。更重要的是，如何確保保就業計劃不會被僱主濫用，讓打工仔真正受惠才是重中之重，無奈廢官語焉不詳，一味推說僱主必須承諾不裁員，聘請愈多員工獲資助愈多，濫用資助可能要收回資助及徵收附加費，但到底如何監察，始終說不出究竟。至於特首及司局長減薪亦有取巧之嫌，要是廢官真的有心共度時艱，直接減薪便可，何必假惺惺地按機制加薪再減薪？

必須強調，今次的經濟危機不獨是香港的事，而是全球的事，有人甚至形容為二戰以降最大災難，○八年金融海嘯相比只是小兒科。要是全球主要經濟體無法在短期內擺脫疫魔，經濟冰河期勢必引發全球債務爆煲，後果不堪設想。由此可見，港府今次出手仍未足夠，必要時更要推出第三輪防疫抗疫基金，同時叫停不必要開支。「明日大嶼」便是最該叫停的例子，經濟好的時候畫餅充飢或許未嘗不可，但今時不同往日，香港經濟一蹶不振，何時爬出谷底是未知之數，儲備應該留來救市紓困，而不是花在一個不切實際的「願景」之上。另一方面，港府也是時候為樓市撤辣，繼續墨守成規，抱着不做不錯的態度，一旦樓市崩盤，香港勢必萬劫不復。

說到底，救市紓困雖然重要，但最要緊還是盡快平息疫情。在全球一體化的年代，一損俱損，沒有一個經濟體能獨善其身，正如國家領導人所說，團結抗疫、實踐人類命運共同體理念是唯一出路。只怕人人各懷鬼胎，別說西方社會應對疫情不力復要針對中國，單是小小香港，既有反對派政客搞風搞雨，又有市民防疫意識鬆懈，何時才能撥開雲霧見青天，思之令人惆悵不安。