世界視線：新冠肺炎疫情猛　美國大選存暗湧

新冠肺炎疫情令美國民主黨總統初選的舉行出現延誤，其中原定七月舉行的全國委員會大會，將延期至八月中旬舉行，多州舉行的初選亦須押後，意味着選情遙遙領先的黨內參選人、前副總統拜登，遲遲未能拿到大選入場券。

拜登日前表示，原定十一月舉行的大選，不可延期或取消，不管以選民親身到票站投票，抑或郵寄選票的方式，都必須照辦如儀。拜登的顧慮絕非杞人憂天，眾所周知，新冠肺炎疫情是否受控，將大大影響特朗普的連任機會，不少人擔心特氏處理不善，導致民調支持率大幅下滑，甚至出現共和黨內支持者的鐵票出現鬆動，將可能以「抗擊疫情」為藉口推遲大選，從而繼續掌權。

聯邦法律對大選舉行的日期，明文規定在每年十一月的第一個星期一之後的星期二，要作出更動，必須先通過國會那一關，以目前眾議院由民主黨人操控的局面來看，幾乎等於緣木求魚；另一方面，《憲法》第二十修正案清楚列明，總統跟副總統的任期於一月二十日屆滿，即使特朗普有本事延期甚至取消大選，他和彭斯屆時都須捲鋪蓋走人。對於總統的第三順位，在美國言人人殊，總的來說傾向由眾議院議長接任。眾所周知，眾議院議長佩洛西是特朗普的死對頭，特氏無論如何不會讓她冷手執個熱煎堆。

當然，特朗普無法延期大選，不代表沒有其他空子可鑽，其中一個方法是由共和黨的州官員決定，讓區內部分民主黨選票佔多的地區，在選舉日前後實施居家令，影響選舉結果。亦有人留意到，大選的「選舉人制度」有漏洞，雖然在實踐上，各州選舉人根據當地普選結果投票，但法律原文其實只要求各州以適當方式「委任」選舉人，共和黨只要敢於冒剝奪選民選舉權的大不韙，或可委任黨的死忠分子為選舉人。

儘管特朗普仍聲稱有信心如期舉行大選，卻留了一條尾巴：對於郵寄選票的方式，特氏認為存在極大舞弊風險；一旦大範圍推廣而結果又對特氏不利，他會否「順攤」地承認結果，值得各界關注。