功夫茶：白日夢發極唔完　廢官攞去填海算

「做人如果冇夢想，同一條鹹魚有乜分別」呢句曾經流行一時嘅說話，係勸世人要有目標，唔好渾渾噩噩過日子。

但係做人若果淨係識發白日夢，只會一事無成，對社會毫無價值，呢啲人叫做多舊魚，揼落海都嫌污染生態。香港好不幸，政府高官大把多餘廢人，喺呢個疫境時勢，都唔肯面對現實，仲發緊夢去大嶼山填海。

尋日立法會財務委員會特別會議討論土地供應，議員紛紛向發展局局長黃偉綸開炮，問點解香港地咁多閒置土地、高爾夫球場同埋解放軍用地，任何一樣都可以住到幾十萬人，但係政府只顧住發明日大嶼夢，倒錢落海，改劃土地拖得就拖。黃局長就多多藉口推搪，一時又話交通基建限制，一時又話軍事用地本質與一般土地不同，仲叫大家等明日大嶼初步研究完，二○二三或者二四年才決定是否繼續落去，仲話政府預計明日大嶼的收入多過支出喎。

阿黃局長唔單止耍太極，招數仲好似啲死飛仔氹女仔上床，話上咗床傾吓密偈先，唔一定搞嘢，唔上嚟就係你損失，如果阿邊個咁無知信咗佢，肯定被人食住上點會走得甩吖！

信佢一成，雙目失明，唔單止議員睇到，市民知道，本報舊年都一早報道，香港地大把空地起樓，大埔工業邨旁邊塊海景靚地擺喺度曬太陽，竹篙灣土地就養蚊十幾年，仲有好多閒置土地養在深閨人未識。房屋供應刻不容緩，幾十萬人等住上樓，但政府竟然遠水救近火，叫市民等十幾廿年先起好嘅人工島，依家就話用千幾億元推展，但真正埋單冇萬億元就奇，香港人唔係無知少女啊，點會咁易被你昆啊。

特區政府最大粒嗰個發咗個明日大嶼春秋大夢，就好似傳染畀所有下屬，以為有大把錢、大把時間畀佢哋玩。喂喂，大姐大哥，聽講呢屆政府仲有兩年貨仔咋喎，莫講話依家抗疫十萬火急等錢救命，就算止暴制亂張期票你找咗數未啊？舊數未清，新債免問，呢啲江湖規矩，書院妹讀屎片可能真係唔識喎！功夫茶都鬧唔到咁多囉，香港啲官員質素係咁上下，𢭃住元首級人工，偏偏好似公園阿伯咁發噏風！

新冠肺炎病毒就話有快速測試，可惜官員質素就冇呢類測試，泥鯭充石斑，冇料扮四條，耍官腔就叻，弊在做唔到嘢。香港淪落到今時今日蓉蓉爛爛，就係因為廢官揸弗，成日嗌窮，但又鍾意發埋啲白日夢，寧願倒錢落海。咁鍾意填海，唔該攞你自己去填，填到飽，橫掂都係需要物料堆填，廢物利用最好不過，唔好留喺度篤眼篤鼻。