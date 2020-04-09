神州觀察：無疫小區頻除名　武漢解封有隱憂

昨日凌晨零時，封城七十六天的武漢市終獲解封，全城歡呼之餘，更有大批民眾排隊離城而去。與此同時，湖北省衞健委公布全省過去一日又新增三十例無症狀感染者，武漢近期更有七十個「無疫小區」因此遭除名，各界擔心武漢解封或會帶來更多播毒風險。

湖北省新冠肺炎疫情防控指揮部四月六日通報稱，過去數日武漢市接連有四十多個被命名為「無疫小區」的屋苑被剔出名單，累計有七十個屋苑因出現無症狀感染者等原因被取消命名，另有八十多個社區、兩個村和十一個街道或鄉鎮同此遭遇。接下來還有多少地方會遭除名難以預料，相信隨着「無疫」標準的改變，及武漢市全面解封，相關情況會愈來愈多。

據悉，武漢市從三月一日起陸續啟動無疫小區、社區創建活動，並可獲最高五十萬元獎勵，只是此舉從一開始就被輿論批評草率及不實際，單靠有無疫情來判斷社區工作好壞，亦非公平做法。更關鍵的是，疫情變幻莫測，擁有「綠碼」的也可被確診，掛個牌匾就能祛邪避災，永保太平？就算不計無症狀感染者，之前不也爆出不少社區新增病例？加之內地向有瞞報習慣，難保不會有人在創建過程中弄虛作假，衝着真金白銀而來，不但流於形式，更增加社區爆疫風險。

各界的擔憂遠不止此，不少人都擔心疫情會二次爆發，除了存在國外疫情倒灌的現實問題，更多還是出於對當局防疫意識與能力低劣的顧慮。正如有國際學術期刊研究指，武漢封城之前有逾八成感染者並未被確診；亦有香港媒體稱，二月底時全國無症狀感染者已達四萬多例，且檢測後呈陽性；近日更有內地專家說，武漢目前仍有近兩萬無症狀感染者，傳染危害與有症狀感染者幾乎無分別，惟當局卻於二月初將之排除在確診病例之外，如同自欺欺人，只為面子上好看，不顧百姓死活。

再就是康復患者復陽、假確診、火速清空方艙醫院等爭議，當局都採取模糊化處理，以致被外界質疑是在搞「政治清零」，目的是為武漢撤卡解封、全面復工復產營造氣氛。湖北省是勞務輸出大省，常年出省務工人員多達六百萬，早前湖北其他城市紛紛解禁，幾百萬人湧了出去，卻也遭到不少地方排斥阻攔，江西九江警方甚至踩上門暴力驅趕湖北人，持「綠碼」的湖北男子到了廣西，亦被拒絕入屋苑。

其實大家也都明白，各地並非有心歧視湖北人，而是懼怕病毒。造成這種局面的根源則是對當局的不信任，尤其是重災區武漢市，「庫存病毒」不知還有多少，就怕當局為趕復工再度隱瞞疫情，粉飾太平，將更多帶病毒者放出去。