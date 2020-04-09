產評：全球抗疫狂發債　港重蹈九七夢魘

面對疫情拖垮全球經濟，各地皆大水漫灌式穩定金融市場，令三月主權債務發行量刷新紀錄。災難當前，非常時期用非常手段，乃無可厚非，可伴隨而來的是天文數字債務，一旦某地債務率先違約，蝴蝶效應難以估計。其中，香港情況無不令人擔憂，尤其是這些年高樓價和低息環境下，家庭負債不斷上升，若港府未能有效化解威脅，一場較九七夢魘更強力的經濟危機正漸行漸近！

所謂「積穀防饑」，好天時的儲備，正好可用來應急，可環顧目前疫情最嚴重的歐美，則無穀可言。歐洲本身經濟底子長期積弱，已處負利率狀態；美國即使經歷○八年金融海嘯，仍依舊不善儲蓄，聯儲局既已將利率降至零水平，更祭出無限量寬，一方面要不斷放水維持美元流動性，另一方面政府要大幅增加公共開支應對疫情，債務繼續膨脹是必然結果。在各地跟風下，全球主權債務發行量急增至逾16萬億元的歷史新高，相信本季將繼續破頂。

新興市場方面，這些年企業借落的外幣債務也是驚人，鑑於美元強勢，企業還債成本變相提高，可謂度日如年。到今年底，全球有逾150萬億元債務及貸款到期，其中逾兩成處於新興市場。經濟好的時候，尚可發新債還舊債，可如今經濟差，若「債冚債」無以為繼，接下來必是一場史詩級債務風暴！

屬外向型經濟的香港，既不能與全球債務危機分割，而其內部的債務風險亦令人關注。數據顯示，香港的家庭及非金融企業債務佔GDP比率均遠高於全球平均水平，前者三月份的數字更達八成，為歷史新高，足見不少家庭絕不能手停口停。同時，現時金管局放寬銀行的流動性要求，鼓勵增加放貸助救市，而另邊廂，全球投資氣氛薄弱，走資持續，加上利率低企，存款基數減少，未來貸存比率或現上升趨勢，對整體負債和系統風險的變化不可不察。

經歷貿易戰、社會動盪及疫潮衝擊後，香港經濟已傷及筋骨，偏偏港府忠言逆耳，遲遲未肯動手為樓市撤辣，施政時機一失，他日經濟大衰退，樓市崩潰，引爆債務危機，只怕恨錯難返！

如今全球央行似乎已踏上不歸路，只有硬着頭皮繼續印鈔，若然資源能夠落入實體經濟，緩解企業和勞工困局，配合疫情改善，經濟回穩則尚有點希望；可若然疫情遲遲未能受控，減息放水的刺激效用又遞減，各地政府財政顯著惡化，企債爆煲，最怕是落得惡性通脹滅債之途，看來全球的苦日子還有漫漫長路！