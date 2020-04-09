這個世界有兩種自由：善自由和惡自由。遵紀守法、尊重他人、遵守秩序的自由是善自由；違法亂紀、傷害他人、破壞秩序的自由是惡自由。善自由應該受到法律的保護，群體遵行，讓人充分享受自由的權利和快樂；惡自由應該受到法律的懲罰，絕大多數人的唾棄和反對，被社會孤立和遏制。

九七前後，絕大部分香港人都享受着、踐行了善自由，只有這種善自由成為社會主體，香港遂跨越九七，是名副其實的「自由社會」；香港人遂充分享有各項自由的權利，這些自由也得到「一國兩制」和香港《基本法》的悉力保障。然而，香港這個自由社會，香港人享有的言論、新聞、結社、集會、遊行、示威等自由，在反修例風波暴亂中遭到空前粗暴的踐踏，因為有人用惡自由瘋狂違法亂紀、傷害他人、破壞秩序、打砸搶燒。他們的惡自由衝擊了絕大多數港人的善自由，衝擊了香港的法治和社會秩序，摧殘了香港的經濟和民生，今日之香港已經是惡自由橫行霸道、無法無天、道德淪喪、人性墮落也。

然而，推行綏靖投降政策、令暴亂愈演愈烈的特首林鄭月娥，卻聲稱去年反修例暴亂中，香港市民享有的遊行、示威等「自由」是九七年的十倍，這足以證明香港自由有增無減云云。很有趣，林鄭是把暴亂中的破壞法治、打砸搶燒的種種暴力、示威、遊行、集會都當成香港市民在享有自由。按照這個算法，香港的暴亂當然就不應被平，打砸搶燒的暴徒也不應被抓、被檢控和被判刑，那些大量的未獲警方發出不反對通知書的違法遊行、示威、集會等等，也都成了在展現自由！林鄭就是以這樣的「定義」和「統計」，聲稱香港回歸以來成功落實了「一國兩制」！

在這樣的邏輯下，林鄭縱容暴亂不但沒錯，而且有功——有維護香港自由之功！然而，天下共見，她的綏靖縱暴，是在鼓動惡自由肆意摧殘善自由，她的醜表功正是在對「一國兩制」和香港的自由與法治大玩「高級黑」也。