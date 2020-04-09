臉厚心黑，是反對派政客的共同特點。公民黨立法會議員陳淑莊日前被踢爆與約四十人在酒吧內聚集，涉嫌違反「禁聚令」，本來不是甚麼大不了的事，認個錯、道個歉或罰點錢也就過去了。她偏偏還要死撐，聲稱當時酒吧已經「下半閘」，並非公眾地方，當時以議員身份出席公務會議云云。

這正是典型的臉厚心黑。按照她的邏輯，議員只要以「公務」為理由就可以不必遵守法例，這到底是誰賦予的特權？政府發言人已明確指出，議員在議會外場合參與或組織群眾聚集，不管是否屬立法會職能，都不獲豁免。陳淑莊身為大狀，難道連這點法律常識也不懂？她不是不懂，而是壓根兒沒有將法律放在眼裏。這班大狀政客平時總是以法律權威自居，開口法治精神，閉口司法獨立，其實他們從來都是將政治凌駕法治，甚麼「違法達義」、「不守法絕不等同不尊重法律」、「暴力有時或能解決問題」等謬論統統出自他們口中，又豈會在乎甚麼「禁聚令」。

正是這個陳淑莊，早前聲嘶力竭反對立法會開會，理由是擔心感染疫症，「對唔住醫護」，詎料言猶在耳，自己卻與四十人在酒吧聚會，既不擔心疫症，更不擔心「對唔住醫護」，其虛偽可見一斑。也正是這個陳淑莊，在佔領案中被判罪成，結果以腦瘤為由獲得緩刑，如今卻是生龍活虎，深夜還可以到酒吧聚集，哪像是患過重病的人？

香港的法律就是如此神奇：「犯法無事、執法有罪」。四十八名佔中搞手，只有九人被檢控，雖然全部罪成，但只有四人被判入獄。反而前警司朱經緯及七名警察在佔領期間執法變犯法，全部鋃鐺入獄，最終只有兩人上訴得直，這種怪事也只有香港才會發生。說到底，法之不行，自上犯之。反對派政客之所以知法玩法，正是因為當局有法不依，律政司司長鄭若驊被嘲為「避政司司長」，豈是無因！