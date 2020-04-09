七警案舉世矚目，港式法治令人慨嘆，一四年非法佔領行動爆發，七警執行職務期間，涉嫌在金鐘添馬公園毆打公民黨前成員曾健超，一七年在區院裁定襲擊致造成身體傷害罪成，各判監兩年。其中兩警上訴得直脫罪，其餘五人僅獲減刑，終審法院周二拒絕他們申請終審許可，終極敗訴，翻案無望，恐怕會被革職及失去長俸。執法者執行職務竟然身陷囹圄，七警和前警司朱經緯同病相憐，香港人亦寄予同情，但當權者和司法界就似乎無動於衷。

法治是現代社會的基石，但法律是死的，人是活的，法治依賴立法、執法及司法緊密串連才能運作，當中一環若出現缺口便會崩潰，就像特區目前情況，立法會變相癱瘓，執法者受針對，而司法不公更是路人皆見，七警案便是其中一個明顯例子。

佔領行動鼓吹「違法達義」，種下反修例黑暴的禍根，「佔中三子」的戴耀廷、陳健民及朱耀明，去年僅被判囚十六個月，朱耀明更獲緩刑兩年，另外六名佔中搞手只有兩人需要入獄八個月，其他則獲輕判社會服務令或緩刑，均較五警刑期輕，執法者重判，犯法者輕判，這還有天理？這就是王法嗎？七警案實在打擊警隊的士氣，而去年的黑暴更肆意抹黑警務人員，司法界不但沒有改善，而且變本加厲，警察拉人、律政司放人司空見慣，暴潮中拘捕超過七千六百人，只檢控千多人，六個疑犯放走五個，非常離譜。要搞清楚的是，這數字並非代表濫捕，而是顯示濫放，律政司放生禍亂分子早有前科，包括壹傳媒黎智英在內的三十九名佔中搞手，五年半後仍未檢控，逍遙法外，繼續搞亂香港。

本港警察算是比較克制的部隊，通常是迫不得已才開槍示警，黎智英主子美國的警察開槍射疑犯則時有聽聞。年輕人眼光放遠點，認清何為真正的警暴，切勿輕易被人洗腦。